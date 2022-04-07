Как в Сибири вырастить болгарский перец?

Болгарский перец, как и томат, относится к паслёновым. Родом эта культура с Американского континента — из центральной его части, а также с территорий нынешних Перу и Мексики. Археологические раскопки показали, что болгарский перец возделывался здесь ещё на заре земледелия — за шесть тысяч лет до нашей эры. Сегодня он отлично растёт в южных регионах РФ, а Алтайский край для него — неподходящее место. Но наши дачники-огородники научились выращивать эту культуру и получать отличные урожаи. Делают они это в теплицах, «выпуская» перец «подышать свежим воздухом» только в жаркие солнечные деньки. Рассказываем, как получить крепкую рассаду болгарского перца и почему молодые саженцы нельзя пикировать.

Какую землю выбрать для рассады перца?

Покупную — для томатов или универсальный грунт для рассады. Важно, чтобы кислотность находилась в пределах 6,4-6,8. Землю можно и самостоятельно приготовить. Для этого нужно смешать проветренный низовой торф, перегной и дерновую землю в соотношение 3:2:1. На ведро такой смеси было бы неплохо добавить литровую банку песка, несколько стаканов биогумуса, столовую ложку суперфосфата, три столовых ложки золы, чайную ложку мочевины. То, что получилось, нужно очень хорошо перемешать и пролить малиновым раствором марганцовки — это защитит перцы от чёрной ножки.

А вот прокаливать почву в духовке мы не рекомендуем: это уничтожает не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезную для растений микрофлору. Восстановить живительные свойства земли после такой «обработки» чрезвычайно сложно.

Красный болгарский перец на кусте / Фото S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay

Когда сеять семена перца на рассаду?

Стандартная рекомендация — в середине февраля. Но опыт показывает, что в Алтайском крае делать это нужно гораздо позже — в начале, а то и в середине марта. Если перец посеять на рассаду рано — в феврале, растениям будет не хватать дневного света, они вытянутся, что скажется на урожае.

Требуется ли семенам протравливание?

Такая обработка точно не будет лишней. Можно сделать полуторапроцентный раствор марганцовки и положить в него семена перца на треть часа, а затем обработать их стимулятором роста.

Нужно ли проращивать семена?

Да. Для появления ростков добавьте в воду стимуляторы роста — один из препаратов: циркон, гиббор-М, цитодеф или эпин. Замочите в полученном растворе семена перца на 18 часов. После этого можно приступать к проращиванию.



Положите в блюдце тонкий слой прессованной ваты, смочите его, поверх разложите равномерно семена, прикройте их сверху ещё одним тонким слоем ваты и хорошо всё полейте. Блюдечко разместите в комнате в нежарком месте и каждый день проверяйте, не подсохла ли ватка. Если подсохла, то увлажните её. После обработки стимуляторами роста всходы появятся через 7-10 дней. Ещё через несколько дней они будут готовы к высадке в индивидуальные горшочки.

Как правильно посадить сеянцы болгарского перца?

Аккуратно отделяем от ватки — важно не повредить корешок, и кладём на подготовленный почвенный субстрат. Первые ёмкости для перцев — непрозрачные, объёмом 450-500 мл, высокие и широкие (это могут быть обычные пластиковые белые стаканы). Заполняем их на 3/4 землёй. В каждой размещаем одно растение.



Саженец болгарского перца / Фото: Eglantine Shala-Udry с сайта Pixabay



Семечки не заглубляем, размещаем их буквально на поверхности, слегка присыпая землёй. Иными словами, глубина заделки проклюнувшихся семян составляет 2 мм. В фазе первого настоящего листа земли можно будет подсыпать.



Второй вариант посадки сеянцев — торфяные таблетки. Как только корневая система перцев заполнит их полностью, переносим рассаду в большие горшки. При таком подходе растение не испытывает стресс, поэтому сразу после пересадки начинает активно расти.



Когда рассаде будет 60-65 дней, её нужно высадить в теплицу или, если погода не позволяет, перевалить в горшки объёмом не менее 1 литра. Они тоже должны быть высокими и широкими, потому что у перцев стержневая корневая система. Корневую шейку располагают вровень с поверхностью почвы.

Требуется ли перцам пикировка?

Нет. Болгарский перец ненавидит пересадку. Его корневая система плохо регенерирует, а сами корешки очень хрупкие. Растение не погибнет, если вы распикируете его традиционным способом — отщипнув кончик главного корня. Но на две недели остановится в росте. Именно поэтому проклюнувшиеся семена сажают в большие индивидуальные горшочки или в торфяные таблетки.

Как правильно ухаживать за молодой рассадой перцев?

Важно поддерживать землю в постоянно влажном состоянии. Пересушивание земляного кома недопустимо. Стоит крохотным перчикам чуть подвянуть, толку от них уже не будет — растения просто не дадут урожай.



Держите рассаду в тепле. Болгарский перец — очень теплолюбивое растение. В южных регионах его высаживают в открытый грунт, когда воздух прогреется до +26°C. Не менее важна и температура почвы. Корни перца, особенно в стадии молодого растения, очень чувствительны к температурным перепадам. Как раз поэтому в теплицах его высаживают на тёплые грядки.

Нужно ли формировать рассаду болгарского перца?

Да. Важно не допустить цветения до высадки в теплицу, поэтому как только увидели первый бутон, смело его обрывайте. Нужно, чтобы растение нарастило зелёную массу, а не начало завязывать плоды.



Куст болгарского перца / Фото: S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay

Требуется ли рассаде досветка?

Досвечивать рассаду нужно обязательно. Болгарский перец — тепло- и светолюбивое растение. Особенно важно, чтобы света было достаточно, пока рассада совсем молоденькая. В норме над 8-9 листом у болгарского перца должно заложиться разветвление. Если света недостаточно, там появится лист. И так будет продолжаться до тех пор, пока света не станет хватать. Это приведёт к вытягиванию рассады и откладыванию плодоношения на одну-две недели.



Если вы планируете использовать при выращивании перца фитолампы, то к посеву семян приступайте в середине — конце февраля, если же ориентируетесь исключительно на дневной свет из окна, то в начале — середине марта. Оптимальный уровень размещения фитоламп — 5-7 см над макушками растений.