Как записать ребенка в первый класс в Барнауле в школу не по прописке?

С 6 июля 2022 года в Барнауле стартует второй этап зачислений детей в первые классы школ города. Напомним, во время первого этапа, с 1 апреля по 30 июня включительно, в учреждениях образования принимают заявления от тех, кто имеет право первоочередного либо преимущественного приёма, а также имеющих регистрацию на закреплённой территории. С 6 июля заявления принимаются от родителей детей, которые не проживают на закрепленной за школой территории.

Когда точно начнут принимать заявления в первые классы?

Прием заявлений на зачисление в первый класс детей начнется 6 июля 2022 года в 8:00, сообщили amic.ru в администрации Барнаула.

До какого числа будет идти прием в школу не по прописке?

До того момента, пока в школах есть свободные места. Но не позднее 5 сентября текущего года. То есть, после 5 сентября прием уже прекратится.

А где узнать, есть ли свободные места в школе, которую мы выбрали?

Как пояснили в администрации города, информацию о наличии свободных мест в первых классах можно уточнить 5 июля на сайте выбранной общеобразовательной организации или на Портале образовательных услуг. А еще можно позвонить непосредственно в школу, которую вы выбрали и узнать там.

Кто может подать заявление о зачислении ребенка в школу?

Заявление на прием ребенка в первый класс могут только родители или законные представители ребенка. Бабушки-дедушки-тети-дяди-братья и сестры, если они не являются законными представителями ребенка, подать заявление не имеют права.

Какие документы нужны, чтобы записать ребенка в школу не по прописке?

В администрации города указали документы, которые необходимо предоставить при поступлении ребенка в первый класс, если он не проживает на закрепленной за школой территории. Это:



1. копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 2. копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

3. копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

4. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);

5. документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства).



Также родитель (законный предстаивтель) обязательно заполняет заявление о согласии на обработку персональных данных.

А если я иностранец или у меня нет гражданства, то тогда какие документы нужны?

Те же самые документы, что мы перечислили выше. При этом важный момент: даже если вы иностранный гражданин или не имеете гражданства, все документы обязаны предоставить на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Как подать заявление о зачислении в школу?

Это можно сделать несколькими способами:



1. В электронном виде через Портал образовательных услуг Алтайского края. (необходимо наличие у родителя подтверждённой учётной записи на портале «Госуслуги» — прим. ред).

2. При личном обращении родителей в общеобразовательную организацию (в соответствии с графиком работы школы).

3. Почтой (заказным письмом с уведомлением).

4. В электронной форме на электронную почту школы (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).



Важно: дата и время заявления независимо от способа его подачи учитываются при принятии решения по зачислению в школу.

Как узнать, что ребенка приняли в школу?

Решение будет принято в течение пяти рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов. Родителей об этом решении уведомят способом, который те указали в своем заявлении.

Мы уже зачислены в школу, но хотим ее поменять. Как это сделать?

Для этого нужно:

1. Обратиться в выбранную школу с запросом о наличии свободных мест, (сделать это можно через Интернет, либо обратившись лично в образовательную организацию);

2. В школу, в которую вы уже зачислены, с заявлением об отчислении в связи с переводом в другую школу;

3. Снова в выбранную школу, на этот раз уже с заявлением на зачисление (сделать это можно лично или в электронном виде через Портал образовательных услуг в Алтайском крае).

Школа, из которой ребенок отчисляется, выдает родителям личное дело обучающегося и издает распорядительный акт об отчислении.

«Зачисление обучающегося в другую школу в порядке перевода оформляется распорядительным актом школы в течение трех рабочих дней. С заявлением о зачислении родителями ребенка предоставляется личное дело обучающегося», — пояснили в администрации города.

Что делать, если в выбранной школе нет свободных мест?

Если в школе нет свободных мест, то вам нужно обратиться в комитет по образованию города Барнаула по адресу: ул. Союза Республик, 36а (кабинет 21) или по телефонам: 56-90-35, 56-90-36, 56-90-29. Специалисты помогут подобрать школу, в которой еще есть места.

Напомните, с какого возраста можно записать ребёнка в школу?

Напоминаем: первые классы могут пойти дети, которым на 1 сентября 2022 года исполнится 6 лет 6 месяцев. Если разрешит комитет по образованию, то в школу могут зачислить ребёнка и помладше.