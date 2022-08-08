Какая погода будет в Алтайском крае с 8 по 12 августа и как долго в Барнауле будет стоять смог от лесных пожаров?

Дожди с грозами пройдут в Алтайском крае в большинстве дней этой рабочей недели, с 8 по 12 августа. Однако осадки выпадут только локально, об этом amic.ru сообщила дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова. В утренние часы ожидается туман.

«Пока в регионе сохраняется летняя комфортная погода. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 17 градусов тепла. Днём воздух прогреется от +24 до +31 градуса», — уточняет синоптик.

Как ранее сообщал amic.ru, 7 августа Барнаул и в другие населённые пункты Алтайского края окутала дымка от лесных пожаров, которые бушуют в Ханты-Мансийском автономном округе. В ближайшие два-три дня роза ветров не переменится, поэтому в воздухе будет ощущаться запах гари. На данный момент в Барнауле превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано.