Каким будет прожиточный минимум в Алтайском крае в 2023 году?

Власти Алтайского края утвердили размер прожиточного минимума, который будет действовать в регионе в 2023 году. Это очень важный для экономики показатель, на основе которого рассчитывают, например, пособия для семей с детьми.

О том, на сколько повысят прожиточный минимум в Алтайском крае и каким будет его размер в 2023 году, — в материале amic.ru.

Какой сейчас в Алтайском крае прожиточный минимум?

На самом деле прожиточный минимум рассчитывается отдельно для трёх категорий граждан. В 2022 году после внеплановой индексации с 1 июня прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 13 504 рубля, для пенсионеров — 11 436 рублей, а для детей — 12 676 рублей.

В целом по региону средний прожиточный минимум на одного человека равен 12 388 рублям.

Каким будет прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2023 году?

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Алтайском крае составит 13 945 рублей с 1 января 2023 года. Соответственно, показатель увеличится более чем на 400 рублей.

Каким будет прожиточный минимум для пенсионеров в 2023 году?

Прожиточный минимум для пенсионеров Алтайского края увеличат на 500 с лишним рублей — до 12 065 рублей.

Каким будет прожиточный минимум на ребёнка в Алтайском крае в 2023 году?

Для детей прожиточный минимум в 2023 году увеличится до 13 373 рублей.

Каким будет средний прожиточный минимум для Алтайского края?

Его размер вырастет примерно на 400 рублей и составит 12 794 рубля.

Какие пособия на детей зависят от размера прожиточного минимума?

От прожиточного минимума зависит размер выплат, которые с 2023 года объединят в одно универсальное пособие. Это следующие меры поддержки:

для беременных;

по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

на ребёнка до 3 лет;

на ребёнка с 3 до 7 лет;

на ребёнка с 8 до 17 лет.

Размер этой выплаты, в зависимости от доходов семьи, будет составлять 50%, 75% или 100% от регионального детского прожиточного минимума. Соответственно, максимальная сумма выплаты в Алтайском крае в 2023 году — 13 373 рубля.

При этом право на пособие имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума.

А каким будет МРОТ в 2023 году?

МРОТ в России с 1 января 2023 года увеличится с 15 279 до 16 242 рублей.