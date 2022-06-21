Каким будет российский фильм про Чебурашку и почему тизер вызвал шквал шуток в соцсетях?

Тизер отечественного фильма «Чебурашка» опубликовали 20 июня. Герой мультика, знакомый нам ещё с детства, теперь появится в кино. В минутном ролике зрителям показали, как будет выглядеть ушастый зверёк. Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Одни просто недовольны киновоплощением, а другие спорят, на кого получился похож новый Чебурашка.

Крокодила Гены, кстати, в фильме не будет. Вместо него у «ушастика» будет друг-садовник, которого сыграет Сергей Гармаш. О том, каким будет фильм про Чебурашку, когда он выйдет на экраны и почему тизер вызвал бурную реакцию соцсетей, — в материале amic.ru.

Что ещё за фильм про Чебурашку? Воплотить образ известного советского мультгероя в кино решился российский режиссёр Дмитрий Дьяченко. Он снял немало успешных фильмов, в числе которых всем известные «День радио» и «О чём говорят мужчины». Есть в его послужном списке и «Последний богатырь» — один из самых кассовых фильмов за всю историю нашего кинопроката. За производство отвечают компания Yellow, Black and White, платформа Start, телеканалы СТС и «Россия», и также «Союзмультфильм». Съёмки картины прошли на юге России: в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. В частности, в тизере мы увидели набережную, санаторий Орджоникидзе и дендрарий.

Кто сыграет в российском фильме «Чебурашка? Чебурашка, само собой, создан с помощью компьютерной графики. Главного героя озвучила актриса Ольга Кузьмина. Гену сыграл народный артист РФ Сергей Гармаш. Впрочем, его персонаж — вовсе не крокодил, как было в мультике. В кино друг Чебурашки работает садовником. Есть в фильме и старуха Шапокляк, её сыграла актриса Елена Яковлева.

Что показали в минутном тизере? Никаких важных сюжетных поворотов создатели фильма не показали. В фильме Чебурашка — такой же (как и в мультике) забавный мохнатый зверёк. Он встречает малообщительного садовника Геннадия в небольшом городке у моря. Шапокляк в фильме изобразили как крутую бизнесвумен, которая ярко одевается и ездит на Rolls-Royce с водителем. Также в тизере показали сцену, как по городку летит множество апельсинов. Главная сцена ролика — встреча Гены и Чебурашки. «Ты что такое?» — произносит герой Гармаша, беря ушастого на руки.

Почему тизер «Чебурашки» взорвал соцсети? Пользователей позабавило, каким получилось киновоплощение Чебурашки. Некоторые откровенно заявляют, что ушастый вышел неудачным. «В России скоро на экраны выйдет фильм про Чебурашку. Я догадывался, что в реальности Чебурашка — близкий родственник чупакабры», — пишет один из пользователей. Другие комментаторы увидели в новом Чебурашке черты уже знакомых киногероев. Ушастого зверька сравнивают с ежом Соником — про этого героя видеоигр на западе сняли фильм, но зрители «разнесли» картину из-за того, каким получилась внешность персонажа. Сейчас — похожая ситуация. «Хотелось бы вселенную, где Чебурашка — это советский медвежонок Паддингтон, но мы живём во вселенной, где Чебурашка — это [дурацкий] Соник», — возмутился пользователь в Twitter. Наконец, вспомнили в Сети и магистра Йоду. По мнению комментаторов, Чебурашка на него очень похож. «Что будет, если скрестить беби Йоду с первой версией Соника? Русский чебурашка. Но в целом вроде мило», — подытожил один из пользователей.

А где его посмотреть-то, тизер «Чебурашки»? Ролик опубликовали на YouTube. Если вам лень его искать, можете посмотреть здесь:

А что про тизер говорят кинокритики? Эксперты призывают не торопиться с выводами. Как бы ни был воплощён Чебурашка, фильм может стать кассовым, считает кинокритик Егор Москвитин. «Там, где мы ворчим и говорим: „Это уже где-то было, могли бы нарисовать и получше“, дети будут просто радоваться и сразу примут этого персонажа как живого и как родного. Если его диалоги будут написаны хорошо, если его характер будет развиваться понятным ребёнку образом, история выстрелит», — цитирует его Business FM. А критик Ефим Гугнин уверен, что даже выводы по внешности персонажа делать пока рано. Зрителям показали недостаточно. «Специально показывают очень мало кадров с Чебурашкой, непонятно, как он анимирован. Нарисован в принципе нормально. Всё зависит от того, насколько он будет хорошо выглядеть в движении, насколько будет естественно выглядеть его взаимодействие с живыми актёрами», — рассказал Гугнин в эфире BFM.