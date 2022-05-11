Когда дополнительно повысят пенсии и МРОТ в 2022 году и какой прибавки ждать?

Когда дополнительно повысят пенсии и МРОТ в 2022 году?

Увы, это пока до сих пор неизвестно. С тех пор как Владимир Путин объявил о дополнительной индексации, никакого итогового решения принято не было. Напомним, президент поручил правительству представить свои предложения по повышению МРОТ и других выплат до 20 апреля. Однако никаких конкретных сроков названо так и не было. Но и от идеи увеличить размер пенсий власти не отказываются. И Путин, и Мишустин неоднократно подтверждали, что индексация в 2022 году обязательно будет.

Позднее в Минтруде РФ подтвердили, что представили Путину все свои предложения.

«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», — сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе со СМИ высказывала предположение, что индексацию, возможно, проведут во втором квартале 2022 года. Но точную дату она тоже называть отказалась, чтобы не давать россиянам ложных надежд.