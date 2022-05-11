Когда дополнительно повысят пенсии и МРОТ в 2022 году и какой прибавки ждать?
То, что россиян ждёт очередная индексация, Владимир Путин анонсировал ещё в марте
Российские власти продолжают прорабатывать вопрос дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных выплат. О том, что их будут внепланово повышать в 2022 году, Владимир Путин объявил ещё в марте. Он назвал эту меру поддержки одним из ответных действий на внешнее экономическое давление запада. Впрочем, тему продолжают обсуждать, а до реального повышения пока так и не дошло.
Рассказываем, что известно о дополнительной индексации на данный момент, когда её ждать и каким будет размер прибавки к пенсии.
Когда дополнительно повысят пенсии и МРОТ в 2022 году?
Увы, это пока до сих пор неизвестно. С тех пор как Владимир Путин объявил о дополнительной индексации, никакого итогового решения принято не было. Напомним, президент поручил правительству представить свои предложения по повышению МРОТ и других выплат до 20 апреля. Однако никаких конкретных сроков названо так и не было. Но и от идеи увеличить размер пенсий власти не отказываются. И Путин, и Мишустин неоднократно подтверждали, что индексация в 2022 году обязательно будет.
Позднее в Минтруде РФ подтвердили, что представили Путину все свои предложения.
«Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту», — сообщил глава ведомства Антон Котяков.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе со СМИ высказывала предположение, что индексацию, возможно, проведут во втором квартале 2022 года. Но точную дату она тоже называть отказалась, чтобы не давать россиянам ложных надежд.
На сколько повысят социальные выплаты в России в 2022 году?
Этот вопрос пока тоже открыт. Но конкретики здесь чуть побольше. По словам Светланы Бессараб, сейчас размер повышения обсуждают в профильных комитетах Госдумы. Скорее всего, пенсии и МРОТ увеличат на восемь, девять или десять процентов.
«Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов», — цитируют политика РИА Новости.
Зачем вообще в России собрались внепланово проиндексировать пенсии?
Владимир Путин, обращаясь к россиянам в марте 2022 года, отметил серьёзный рост цен на полках российских магазинов. Трудности в экономике президент страны объяснил внешним давлением со стороны западных государств. По словам российского лидера, дополнительная индексация позволит гражданам чувствовать себя комфортнее в непростых экономических условиях.
«Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — заявил тогда президент.
Что ещё повысят?
Помимо МРОТ, прожиточного минимума и пенсий, власти обсуждают также индексацию зарплат бюджетников.
Поскольку от МРОТ и прожиточного минимума зависит и размер других социальных выплат, они тоже увеличатся после индексации. Например, будет повышено пособие по безработице. Кроме того, вырастут и многие выплаты на детей, поскольку они рассчитываются на основе прожиточного минимума.
Что ещё известно о дополнительной индексации пенсий в 2022 году?
Индексацию проведут в «проактивном режиме», то есть автоматически. Об этом журналистам также сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это всё будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Всё будет произведено в автоматическом режиме», — передаёт её словам РИА Новости.
На сколько пенсии и МРОТ уже повышали в 2022 году?
МРОТ с января 2022 года увеличили на 8,6%. Сейчас его размер в России составляет 13 890 рублей.
На эту же величину проиндексировали и пенсии. Средний размер ежемесячной выплаты в 2022 году в России — 18 984 рубля.