Когда и на сколько повысят пенсии и МРОТ в России в 2022 году?
Из-за непростой экономической обстановки власти расширяют меры социальной поддержки
МРОТ, пенсии и другие социальные выплаты в 2022 году будут дополнительно увеличены. Такое решение ещё в марте анонсировал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, страны Запада своими антироссийскими санкциями создают большое давление на экономику страны. В качестве одной из контрмер отечественных властей Путин назвал широкомасштабную поддержку населения. В частности, речь идёт о повышении пенсий, зарплат бюджетников и минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Рассказываем, когда и на сколько россиянам повысят МРОТ и пенсии в 2022 году.
Повысят ли пенсии и МРОТ в 2022 году?
Да. Эту информацию уже подтвердили и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, и президент Владимир Путин. Причём глава государства первым заявил о том, что соцвыплаты в России необходимо проиндексировать. Предложение он озвучил 16 марта во время совещания по социально-экономической поддержке субъектов РФ.
«Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — заявил Путин.
Позднее информацию подтвердил и премьер-министр Мишустин во время своего отчёта перед депутатами Госдумы.
«По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», — рассказал Михаил Мишустин.
Вопрос повышения соцвыплат Владимир Путин поручил проработать правительству РФ.
Стоп, но ведь МРОТ и пенсии уже повышали в 2022 году
Да. И МРОТ с прожиточным минимумом, и пенсии россиян уже повысили в 2022 году. Причём больше, чем планировали. Поскольку инфляция по итогам 2021 года оказалась выше ожидаемой почти в два раза, то и традиционную индексацию пересчитали до уровня 8,6%.
Сейчас МРОТ в России составляет 13 890 рублей в месяц, а средняя пенсия — 18 984 рубля.
Но всего этого, по мнению властей, недостаточно. Весной 2022 года инфляция вновь начала ускоряться, а цены в магазинах — расти. Поэтому руководство страны и решило, что россиянам нужна повторная индексация соцвыплат.
Когда ждать дополнительной индексации пенсий?
Увы, пока никакой информации об этом нет. Возможно, информация появится 20 апреля. Именно к этой дате Путин поручил правительству проработать свои предложения по дополнительной индексации.
«Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий (в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам), социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума», — указано в списке президентских поручений.
Свои наработки члены кабмина представят президенту на очередном совещании. Возможно, там и станет понятно, к какому сроку планируется провести индексацию.
В Госдуме полагают, что если все решения будут готовы к намеченному сроку, повысить МРОТ и пенсии можно успеть в течение второго квартала. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала депутат парламента Светлана Бессараб.
«По моему мнению, если правительству дано поручение президентом к 20 апреля подать предложения об индексации (увеличении) пенсий, МРОТ, прожиточного минимума, соцвыплат, это показывает, что решение будет принято в течение второго квартала», — цитирует её издание.
На сколько повысят пенсии и МРОТ?
Это пока тоже неизвестно. Вся информация, скорее всего, появится после 20 апреля.
Что ещё проиндексируют?
Помимо пенсий и социальных выплат, власти проиндексируют также заработную плату бюджетников.
Кроме того, увеличится пособие по безработице, поскольку его размер напрямую зависит от МРОТ.
Многие детские выплаты при этом рассчитываются на основе прожиточного минимума. Поскольку его тоже проиндексируют, пособия для несовершеннолетних также станут больше.