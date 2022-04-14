Когда и на сколько повысят пенсии и МРОТ в России в 2022 году?

МРОТ, пенсии и другие социальные выплаты в 2022 году будут дополнительно увеличены. Такое решение ещё в марте анонсировал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, страны Запада своими антироссийскими санкциями создают большое давление на экономику страны. В качестве одной из контрмер отечественных властей Путин назвал широкомасштабную поддержку населения. В частности, речь идёт о повышении пенсий, зарплат бюджетников и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Рассказываем, когда и на сколько россиянам повысят МРОТ и пенсии в 2022 году.

Повысят ли пенсии и МРОТ в 2022 году? Да. Эту информацию уже подтвердили и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, и президент Владимир Путин. Причём глава государства первым заявил о том, что соцвыплаты в России необходимо проиндексировать. Предложение он озвучил 16 марта во время совещания по социально-экономической поддержке субъектов РФ. «Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — заявил Путин. Позднее информацию подтвердил и премьер-министр Мишустин во время своего отчёта перед депутатами Госдумы. «По поручению президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», — рассказал Михаил Мишустин. Вопрос повышения соцвыплат Владимир Путин поручил проработать правительству РФ.

Стоп, но ведь МРОТ и пенсии уже повышали в 2022 году Да. И МРОТ с прожиточным минимумом, и пенсии россиян уже повысили в 2022 году. Причём больше, чем планировали. Поскольку инфляция по итогам 2021 года оказалась выше ожидаемой почти в два раза, то и традиционную индексацию пересчитали до уровня 8,6%. Сейчас МРОТ в России составляет 13 890 рублей в месяц, а средняя пенсия — 18 984 рубля. Но всего этого, по мнению властей, недостаточно. Весной 2022 года инфляция вновь начала ускоряться, а цены в магазинах — расти. Поэтому руководство страны и решило, что россиянам нужна повторная индексация соцвыплат.

Когда ждать дополнительной индексации пенсий? Увы, пока никакой информации об этом нет. Возможно, информация появится 20 апреля. Именно к этой дате Путин поручил правительству проработать свои предложения по дополнительной индексации. «Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий (в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам), социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума», — указано в списке президентских поручений. Свои наработки члены кабмина представят президенту на очередном совещании. Возможно, там и станет понятно, к какому сроку планируется провести индексацию. В Госдуме полагают, что если все решения будут готовы к намеченному сроку, повысить МРОТ и пенсии можно успеть в течение второго квартала. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала депутат парламента Светлана Бессараб. «По моему мнению, если правительству дано поручение президентом к 20 апреля подать предложения об индексации (увеличении) пенсий, МРОТ, прожиточного минимума, соцвыплат, это показывает, что решение будет принято в течение второго квартала», — цитирует её издание.

На сколько повысят пенсии и МРОТ? Это пока тоже неизвестно. Вся информация, скорее всего, появится после 20 апреля.