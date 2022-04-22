Когда Радоница в 2022 году и как правильно в этот день поминать умерших?
В народе эта дата известна как Родительский день
Радоница — особая дата в православном календаре. Для христиан это поминальный день, когда они приходят на кладбище и почитают память умерших близких. Поэтому самое известное название праздника — Родительский день. По-другому его ещё называют Пасхой для усопших.
Рассказываем, какого числа Радоница в 2022 году, как правильно поминать усопших в этот день и что нельзя делать на кладбище.
Когда будет Радоница в 2022 году?
В этом году Родительский день приходится на 3 мая. Хотя дата Радоницы переходящая и меняется от года к году. Традиционно праздник отмечают на девятый день после Пасхи. Поскольку Светлое Воскресение Христово в 2022 году празднуют 24 апреля, Родительский день выпадает на 3-е число мая. Кстати, это будет официальный выходной по случаю Дня Труда.
Что это вообще за праздник и в чём его суть?
Радоница — первый поминальный день после Пасхи в православном календаре. Дело в том, что Церковь запрещает проводить панихиды во время Страстной седмицы и Светлой Пасхальной недели. Поминальные молитвы начинают читать лишь со второго вторника после Пасхи. Причём Родительский день неизменно приходится на Фомину неделю, так что по-другому его ещё называют Фомин вторник.
Удивительно, но название Радоница, несмотря на, казалось бы, печальный смысл праздника, возникло от слова радость. Православные верят, что в этот день усопшие вместе с живыми могут разделить радость о Воскрешении Господнем.
Как принято поминать усопших в родительский день?
Согласно Уставу Русской православной церкви (Типикон), поминовения на Радоницу не предусмотрено. Но о том, как важно почтить память умерших, писал знаменитый проповедник и епископ Амвросий Мидаоланский:
«Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со св. мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возместим славу воскресения Господа». (Его Слово, 77.)
Главное, что нужно сделать верующему на Радоницу, — прийти помолиться в храм. По мнению Церкви, это самое важное, что живой человек может сделать для мёртвого. Считается, что таким образом христиане помогают мёртвым прикоснуться к творению добрых дел. Об этом писал святитель Иоанн Златоуст:
«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слёз, вместо рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага».
При этом посещение кладбище, вопреки расхожему мнению, является лишь дополнением к молитве в храме. Церковь настоятельно рекомендует в первую очередь посетить на Радоницу вечерние богослужения и литургии, а затем — полную панихиду. И только после этого верующие отправляются на кладбище, к могилам своих близких людей.
Как правильно вести себя на кладбище в Родительский день?
Если следовать канонам Церкви, на могиле нужно зажечь свечу и почитать литию — короткую заупокойную службу. Затем место захоронения следует прибрать, почтив тем самым память умершего. После всех обрядов можно просто молча постоять у могилы, вспомнить своего близкого человека и его добрые поступки.
Что нельзя делать на кладбище на Радоницу?
Главное, что запрещено делать на кладбище — употреблять алкоголь и лить его на могилу покойного. Нельзя это делать, даже если сам покойный был любителем выпить. В народе, конечно, есть традиция оставлять у могилы рюмку водки и кусок хлеба, но Церковь считает такой обряд языческим атавизмом.
А просто еду можно оставить на кладбище?
В Церкви это тоже считается язычеством, но не запрещено. Раньше продукты несли к могилам в качестве подношения богам, чтобы они были благосклонны к покойным. Такой обряд получил название «тризна».
С появлением православия обычай стал менее популярен на Руси, поскольку Церковь считала его недопустимым. Но добираться от храмов к кладбищам тогда было сложнее, чем сейчас, поэтому люди всё равно брали с собой в дорогу еду. В основном это были яйца и пасхальные куличи.
В итоге традиция дошла и до наших дней. Церковь не возражает, но всё же рекомендует устраивать застолье дома, уже после кладбища. Если же вы взяли с собой продукты, оставшееся лучше раздать нуждающимся.