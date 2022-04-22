Когда Радоница в 2022 году и как правильно в этот день поминать умерших?

Радоница — особая дата в православном календаре. Для христиан это поминальный день, когда они приходят на кладбище и почитают память умерших близких. Поэтому самое известное название праздника — Родительский день. По-другому его ещё называют Пасхой для усопших.

Рассказываем, какого числа Радоница в 2022 году, как правильно поминать усопших в этот день и что нельзя делать на кладбище.

Когда будет Радоница в 2022 году? В этом году Родительский день приходится на 3 мая. Хотя дата Радоницы переходящая и меняется от года к году. Традиционно праздник отмечают на девятый день после Пасхи. Поскольку Светлое Воскресение Христово в 2022 году празднуют 24 апреля, Родительский день выпадает на 3-е число мая. Кстати, это будет официальный выходной по случаю Дня Труда.

Что это вообще за праздник и в чём его суть? Радоница — первый поминальный день после Пасхи в православном календаре. Дело в том, что Церковь запрещает проводить панихиды во время Страстной седмицы и Светлой Пасхальной недели. Поминальные молитвы начинают читать лишь со второго вторника после Пасхи. Причём Родительский день неизменно приходится на Фомину неделю, так что по-другому его ещё называют Фомин вторник. Удивительно, но название Радоница, несмотря на, казалось бы, печальный смысл праздника, возникло от слова радость. Православные верят, что в этот день усопшие вместе с живыми могут разделить радость о Воскрешении Господнем.

Как принято поминать усопших в родительский день? Согласно Уставу Русской православной церкви (Типикон), поминовения на Радоницу не предусмотрено. Но о том, как важно почтить память умерших, писал знаменитый проповедник и епископ Амвросий Мидаоланский: «Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со св. мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возместим славу воскресения Господа». (Его Слово, 77.) Главное, что нужно сделать верующему на Радоницу, — прийти помолиться в храм. По мнению Церкви, это самое важное, что живой человек может сделать для мёртвого. Считается, что таким образом христиане помогают мёртвым прикоснуться к творению добрых дел. Об этом писал святитель Иоанн Златоуст: «Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слёз, вместо рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага». При этом посещение кладбище, вопреки расхожему мнению, является лишь дополнением к молитве в храме. Церковь настоятельно рекомендует в первую очередь посетить на Радоницу вечерние богослужения и литургии, а затем — полную панихиду. И только после этого верующие отправляются на кладбище, к могилам своих близких людей.

Как правильно вести себя на кладбище в Родительский день? Если следовать канонам Церкви, на могиле нужно зажечь свечу и почитать литию — короткую заупокойную службу. Затем место захоронения следует прибрать, почтив тем самым память умершего. После всех обрядов можно просто молча постоять у могилы, вспомнить своего близкого человека и его добрые поступки.

Что нельзя делать на кладбище на Радоницу? Главное, что запрещено делать на кладбище — употреблять алкоголь и лить его на могилу покойного. Нельзя это делать, даже если сам покойный был любителем выпить. В народе, конечно, есть традиция оставлять у могилы рюмку водки и кусок хлеба, но Церковь считает такой обряд языческим атавизмом.