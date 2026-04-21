Расписание автобусов до кладбищ в Родительский день в Барнауле

Организованы маршруты до Черницкого, Новомихайловского, Власихинского кладбищ, а также в Гоньбу и Затон

21 апреля 2026, 08:05, ИА Амител

Барнаульцы едут на кладбище в Родительский день / Фото: amic.ru

В День поминовения усопших, 21 апреля, в Барнауле будут работать бесплатные автобусные маршруты до городских кладбищ. Напомним, транспорт поедет к Черницкому, Новомихайловскому, Власихинскому кладбищам, а также к погостам в селе Гоньба и микрорайоне Затон.

Всего будет задействовано 46 единиц транспорта: 12 трамваев и 34 автобуса.

Маршруты будут работать с 07:00 до 18:00:

на Новомихайловское кладбище будут ходить автобусы по маршруту ост. "Мкр-н Урожайный" – Новомихайловское кладбище;

на Власихинское кладбище будут ходить автобусы по маршруту пл. Текстильщиков — Власихинское кладбище. Кроме того, будет организовано движение трамваев по маршруту депо № 3 — ул. А. Петрова;

на Гоньбинское кладбище жители смогут бесплатно уехать от гипермаркета "Алтай";

на Затонское кладбище будут ходить автобусы от конечного остановочного пункта "Мкр-н Затон";

на Черницкое кладбище отправление будет организовано от остановки "Кордон". Помимо этого, трамвайный маршрут № 7 будет ходить от ст. Кордон до ст. Депо № 1.

Движение автобусов по маршрутам будет без остановок. На трамвайных маршрутах разместят таблички с надписью "Бесплатно".