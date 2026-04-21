Расписание автобусов до кладбищ в Родительский день в Барнауле
Организованы маршруты до Черницкого, Новомихайловского, Власихинского кладбищ, а также в Гоньбу и Затон
21 апреля 2026, 08:05, ИА Амител
Барнаульцы едут на кладбище в Родительский день / Фото: amic.ru
В День поминовения усопших, 21 апреля, в Барнауле будут работать бесплатные автобусные маршруты до городских кладбищ. Напомним, транспорт поедет к Черницкому, Новомихайловскому, Власихинскому кладбищам, а также к погостам в селе Гоньба и микрорайоне Затон.
Всего будет задействовано 46 единиц транспорта: 12 трамваев и 34 автобуса.
Маршруты будут работать с 07:00 до 18:00:
- на Новомихайловское кладбище будут ходить автобусы по маршруту ост. "Мкр-н Урожайный" – Новомихайловское кладбище;
- на Власихинское кладбище будут ходить автобусы по маршруту пл. Текстильщиков — Власихинское кладбище. Кроме того, будет организовано движение трамваев по маршруту депо № 3 — ул. А. Петрова;
- на Гоньбинское кладбище жители смогут бесплатно уехать от гипермаркета "Алтай";
- на Затонское кладбище будут ходить автобусы от конечного остановочного пункта "Мкр-н Затон";
- на Черницкое кладбище отправление будет организовано от остановки "Кордон". Помимо этого, трамвайный маршрут № 7 будет ходить от ст. Кордон до ст. Депо № 1.
Движение автобусов по маршрутам будет без остановок. На трамвайных маршрутах разместят таблички с надписью "Бесплатно".
15:55:26 20-04-2026
На Новомихайловское опять только до начала кладбища, а до могилы ещё 5 км. пешком идти? Лучше бы платно, но до конца кладбища. Воспользоваться таким половинчатым сервисом не представляется возможным. Приходится заказывать такси, но водителей приходится умолять, чтобы проехали вглубь кладбища. Когда уже вопрос с дорогой решится и с нормальным маршрутом?
08:34:38 21-04-2026
Гость (15:55:26 20-04-2026) На Новомихайловское опять только до начала кладбища, а до мо... езжайте на такси
09:59:03 21-04-2026
Гость (08:34:38 21-04-2026) езжайте на такси... Вы читать не умеете? Написано же, вглубь кладбища дорог нет и таксисты отказываются туда ехать.
10:22:49 21-04-2026
Гость (09:59:03 21-04-2026) Вы читать не умеете? Написано же, вглубь кладбища доро... а требовать от автобусника туда ехать норм да
10:52:00 21-04-2026
Гость (15:55:26 20-04-2026) На Новомихайловское опять только до начала кладбища, а до мо... Господь дал тебе ноги. Ходи ими.
12:59:25 21-04-2026
Гость (08:34:38 21-04-2026) езжайте на такси... на катафалке-доставка до места.
правильно написано.
кладбище дотянулось почти до Берёзовки.
дорога одна_поворот почти у аэропорта.
и народ идёт пешком.