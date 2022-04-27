Кому повысят пенсию с 1 мая 2022 года и какого числа придут деньги?

С 1 мая 2022 года часть пенсий в России повысят. Но с планами властей увеличить ежемесячные выплаты для жителей страны это никак не связано — повышение запланированное. Впрочем, на прибавку могут рассчитывать далеко не все категории пенсионеров.

Кроме того, из-за майских праздников ПФР традиционно изменит график выплат: некоторые пенсионеры получат выплаты раньше обычного.

Рассказываем, кому повысят пенсии с 1 мая 2022 года и когда ждать денег.

Кому повысят пенсии с 1 мая 2022 года? Как мы уже сказали, категорий-«счастливчиков» совсем немного. В мае размер пенсии вырастет у лётчиков и других членов лётных экипажей. Вернее, увеличат не сами пенсии, а размер специализированных доплат к ним. Дело в том, что пенсионную прибавку для работников авиации пересчитывают четырежды в год — каждые три месяца. Вторая категория, которая может рассчитывать на повышение пенсии, — бывшие шахтёры. Для них также предусмотрены специальные доплаты, которые пересчитывают несколько раз в год. В мае 2022 года пенсионеров, которые трудились в шахтах, ждёт очередная прибавка. Для этих категорий граждан существуют специальные отраслевые фонды, откуда и выплачиваются надбавки. Какую прибавку получат эти категории пенсионеров? Никакой конкретной цифры нет — для каждого пенсионера размер надбавки рассчитывается индивидуально. В первую очередь, на ежемесячную сумму влияют выслуга лет (длительность трудового стажа) и величина среднемесячного заработка. Кроме того, при расчёте учитывают количество взносов, пеней и штрафов, которые внесли компании из отрасли (авиакомпании и добывающие предприятия) в специальные фонды. Кто получит по 10 тысяч рублей в мае 2022 года? Это выплаты ко Дню Победы, которые правительство ежегодно выплачивает ветеранам Великой Отечественной войны. Их, кстати, перечислили уже в апреле, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, в 2022 году по 10 тысяч рублей получили 20 320 ветеранов. А как же все остальные? Я слышал, пенсии поднимут всем Действительно, этот вопрос обсуждается, но итогового решения пока нет. О том, что в России внепланово увеличат МРОТ, прожиточный минимум, пенсии и другие пособия, ещё в марте 2022 года заявил Владимир Путин. С тех пор меру поддержки прорабатывают в правительстве. Но пока точно неизвестно, когда и на сколько проиндексируют пенсии россиян. Подробнее о том, почему в России решили увеличит МРОТ и социальные пособия, читайте в рубрике «Вопрос-Ответ». Когда ждать пенсию в мае 2022 года? График выплаты пенсий немного изменится из-за длительных выходных, которые ждут нас в мае 2022 года. Те, кто пользуется услугами «Почты России» и получает деньги 3 или 4 числа, сможет забрать средства 3 мая. 4 мая деньги поступят на счета пенсионеров, которым пенсия обычно приходит 5 и 6 числа. Если обычно вы получаете пособия 7 или 8 мая, то деньги придут 5 мая. Ну а 6 мая пенсии получат те, кто обычно получает их 9 или 10 мая. Если же вы получаете пенсию через Сбербанк и обычно она приходит с 1 по 3 число, то ждать её стоит уже 29 или 30 апреля. Выплаты 4, 5 и 6 числа произведут по обычному графику. А тем, кому пенсия приходит с 7 по 8 число, деньги переведут до 6 мая. Всем, кто получает пособия после 11 числа, всё выплатят по стандартному расписанию.