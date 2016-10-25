Кто такой Джанлука Вакки, как заработал деньги и чем он вообще занимается?

"А он женат?", "что у него за бизнес?", "он вообще работает?". Отвечаем на самые интригующие вопросы, касающиеся Джанлуки Вакки

25 октября 2016, 14:50

"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки покорил россиян. Не так давно его даже приглашали на программу "Пусть говорят", где он подробно рассказал о себе. Для тех, кто эфир не видел, но хочет знать, кто же этот харизматичный человек, мы решили ответить на ряд вопросов, возникающих при просмотре видео зажигательных номеров, которые Джанлука выставляет в своем Instagram.

1
Кто он такой и откуда деньги?
Джанлука Вакки – итальянский миллионер. Ему 49 лет. Родился он Болонье в обеспеченной семье владельца упаковочного бизнеса, фамилия относится к одной из древнейших в стране. У Джанлуки есть брат Альберто, который, по слухам, и занимается семейным бизнесом. Прославившийся танцующий миллионер окончил Болонский университет, учился на экономиста.
 

The joy of wearing a tuxedo #gvlifestyle

A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on

2
Чем занимается кроме танцев?
Джанлуке принадлежит акционерное общество, которое занимается производством автоматов для упаковки фармацевтических препаратов и пакетированного чая, и фирма-производитель домов на колесах, а также он держатель акций крупных европейских брендов, среди которых "Евротек" и часовое предприятие "Той Уотч". Но, по признанию мужчины, с утра до вечера в офисе он не сидит, работу за него делают хорошие управляющие, а он только дает им советы.
 

Slow but brave and always smiling...life is a miracle..enjoy it #gvlifestyle

A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on

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3
Почему он так хорошо выглядит?

Джанлука танцует в свое удовольствие и профессионально этим никогда не занимался, даже не учился. Тем не менее он постоянно в движении, а большую часть времени проводит в личном спортзале. У него особая, разработанная специально для него тактика занятий, кроме того, он частенько бывает в криокамере, где температура ниже -100 градусов. Все это позволяет ему в 49 лет выглядеть лучше многих 20-летних молодых людей.

Также итальянец очень любит делать татуировки.

 

Today i'm lazy...but now i start😉 #gvlifestyle

A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on

4
Что за брюнетка, жена?
Вместе с Джанлукой на видео лихо отплясывает и стройная брюнетка, ее же можно увидеть на многих его селфи. Девушку зовут Джорджия, она балерина. Замуж миллионер ее пока так и не позвал. У мужчины своеобразное для России отношение к семье и детям – итальянец вообще считает, что ему пока рано. В качестве будущей жены Джорджию он рассматривает, но торопиться никуда не хочет.
До Джорджии он встречался с первыми красавицами Италии – моделями, телеведущими, киноактрисами, но никогда ни на ком не женился, детей у него нет.
 

Sundaydance @jogiorgiajo #gvlifestyle #sundaydance #pitbull

A video posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on

5
Что такого особенного в его Instagram?
У Джанлуки 5,9 млн подписчиков. Люди любят смотреть на его танцы, а также на роскошную жизнь, которую он активно демонстрирует: шикарные дома, яхты, машины, самолеты и костюмы – у него есть все, о чем только можно мечтать. При этом он нисколько не стесняется показывать свою состоятельность и считает, что негатива это вызывать не должно – по мнению итальянца, люди любят его потому, что он относится к ним хорошо, и не обращают внимания на его деньги.
 

Flying to.... #gvlifestyle

A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on

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