Кто такой Джанлука Вакки, как заработал деньги и чем он вообще занимается?

"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки покорил россиян. Не так давно его даже приглашали на программу "Пусть говорят", где он подробно рассказал о себе. Для тех, кто эфир не видел, но хочет знать, кто же этот харизматичный человек, мы решили ответить на ряд вопросов, возникающих при просмотре видео зажигательных номеров, которые Джанлука выставляет в своем Instagram.

1 Кто он такой и откуда деньги? The joy of wearing a tuxedo #gvlifestyle A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Sep 8, 2016 at 12:38pm PDT Джанлука Вакки – итальянский миллионер. Ему 49 лет. Родился он Болонье в обеспеченной семье владельца упаковочного бизнеса, фамилия относится к одной из древнейших в стране. У Джанлуки есть брат Альберто, который, по слухам, и занимается семейным бизнесом. Прославившийся танцующий миллионер окончил Болонский университет, учился на экономиста.

2 Чем занимается кроме танцев? Slow but brave and always smiling...life is a miracle..enjoy it #gvlifestyle A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Sep 4, 2016 at 1:13am PDT Джанлуке принадлежит акционерное общество, которое занимается производством автоматов для упаковки фармацевтических препаратов и пакетированного чая, и фирма-производитель домов на колесах, а также он держатель акций крупных европейских брендов, среди которых "Евротек" и часовое предприятие "Той Уотч". Но, по признанию мужчины, с утра до вечера в офисе он не сидит, работу за него делают хорошие управляющие, а он только дает им советы.

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3 Почему он так хорошо выглядит? Джанлука танцует в свое удовольствие и профессионально этим никогда не занимался, даже не учился. Тем не менее он постоянно в движении, а большую часть времени проводит в личном спортзале. У него особая, разработанная специально для него тактика занятий, кроме того, он частенько бывает в криокамере, где температура ниже -100 градусов. Все это позволяет ему в 49 лет выглядеть лучше многих 20-летних молодых людей. Также итальянец очень любит делать татуировки. Today i'm lazy...but now i start😉 #gvlifestyle A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Oct 22, 2016 at 6:13am PDT

4 Что за брюнетка, жена? Вместе с Джанлукой на видео лихо отплясывает и стройная брюнетка, ее же можно увидеть на многих его селфи. Девушку зовут Джорджия, она балерина. Замуж миллионер ее пока так и не позвал. У мужчины своеобразное для России отношение к семье и детям – итальянец вообще считает, что ему пока рано. В качестве будущей жены Джорджию он рассматривает, но торопиться никуда не хочет. Sundaydance @jogiorgiajo #gvlifestyle #sundaydance #pitbull A video posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Jul 31, 2016 at 6:31am PDT До Джорджии он встречался с первыми красавицами Италии – моделями, телеведущими, киноактрисами, но никогда ни на ком не женился, детей у него нет.

5 Что такого особенного в его Instagram? Flying to.... #gvlifestyle A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on Jul 26, 2016 at 2:30am PDT У Джанлуки 5,9 млн подписчиков. Люди любят смотреть на его танцы, а также на роскошную жизнь, которую он активно демонстрирует: шикарные дома, яхты, машины, самолеты и костюмы – у него есть все, о чем только можно мечтать. При этом он нисколько не стесняется показывать свою состоятельность и считает, что негатива это вызывать не должно – по мнению итальянца, люди любят его потому, что он относится к ним хорошо, и не обращают внимания на его деньги.

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