Кто такой Джанлука Вакки, как заработал деньги и чем он вообще занимается?
"А он женат?", "что у него за бизнес?", "он вообще работает?". Отвечаем на самые интригующие вопросы, касающиеся Джанлуки Вакки
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки покорил россиян. Не так давно его даже приглашали на программу "Пусть говорят", где он подробно рассказал о себе. Для тех, кто эфир не видел, но хочет знать, кто же этот харизматичный человек, мы решили ответить на ряд вопросов, возникающих при просмотре видео зажигательных номеров, которые Джанлука выставляет в своем Instagram.
The joy of wearing a tuxedo #gvlifestyle
A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on
Slow but brave and always smiling...life is a miracle..enjoy it #gvlifestyle
A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on
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Джанлука танцует в свое удовольствие и профессионально этим никогда не занимался, даже не учился. Тем не менее он постоянно в движении, а большую часть времени проводит в личном спортзале. У него особая, разработанная специально для него тактика занятий, кроме того, он частенько бывает в криокамере, где температура ниже -100 градусов. Все это позволяет ему в 49 лет выглядеть лучше многих 20-летних молодых людей.
Также итальянец очень любит делать татуировки.
Today i'm lazy...but now i start😉 #gvlifestyle
A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on
Sundaydance @jogiorgiajo #gvlifestyle #sundaydance #pitbull
A video posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on
A photo posted by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) on
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