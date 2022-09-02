Можно ли без согласия абонента подписать его на электронные квитанции? БГЭС ответила на вопросы барнаульцев

Как не попасться на удочку мошенников, предлагающих заменить электросчётчик, как считают электроэнергию без прибора учёта и можно ли без согласия абонента подписать его на электронные квитанции? С такими вопросами обратились к специалистам Барнаульской горэлектросети на онлайн-конференции читатели amic.ru во вторник, 30 августа. Сегодня мы публикуем ответы компании.

Вопрос: Получал квитанции на электронную почту. В один момент зачем-то вернули на бумажные. Зачем — не ясно. Но ладно, хотят бумагу тратить — пусть тратят, мешать не буду. БГЭС: В практике нашей компании подобных ситуаций ранее никогда не происходило. Механизм по получению платёжных документов (квитанций) абонентами Барнаульской горэлектросети хорошо отлажен и работает без сбоев. Если действительно произошла такая ошибка, для нас очень важно разобраться в причинах и устранить все неполадки. Будем благодарны, если вы окажете нам содействие и сообщите номер вашего лицевого счёта оператору сервисного центра по телефонам: 50-12-50, 55-55-40, 8-963-538-55-40.

Вопрос: В течение какого времени мне должны поменять электросчётчик от даты подачи заявки? БГЭС: Согласно правилам предоставления коммунальных услуг (постановление правительства РФ № 354, пункт 80) энергокомпания обязана заменить прибор учёта в течение шести месяцев с даты получения обращения потребителя.

Вопрос: Как учитывается электропотребление, если у счётчика давно истёк срок эксплуатации? БГЭС: Расчёт потреблённой электроэнергии проводят по среднемесячным показаниям вплоть до установки нового счётчика (постановление правительства РФ № 354 п. 59). Вам необходимо дождаться плановой замены прибора учёта или самостоятельно подать заявку в наш сервисный центр. Это можно сделать по телефонам: 50-12-50, 55-55-40, 8-963-538-55-40. Подать заявку также можно в личном кабинете абонента на официальном сайте БГЭС или в мобильных приложениях.

Вопрос: Зачастую по квартирам ходят «специалисты», которые убеждают, что необходимо срочно поменять электросчётчики. К моей 71-летней маме только за этот год два раза уже наведывались. Как распознать мошенничество? БГЭС: Распознать мошенничество очень просто. Замена или установка новых приборов учёта электроэнергии — это всегда бесплатная услуга. Закон обязал в многоквартирных домах устанавливать электросчётчики гарантирующих поставщиков (в Барнауле это делает Барнаульская горэлектросеть). Частные дома обслуживают территориальные сетевые компании (Барнаульская сетевая компания). Любая попытка за деньги установить прибор учёта — это явный признак мошенничества. Сотрудник БГЭС обязательно предъявит удостоверение и выполнит все работы бесплатно.