На сколько вырастут тарифы ЖКХ в декабре и почему их внепланово повышают?

В декабре в России повторно вырастет стоимость услуг ЖКХ. Причём повышение будет даже больше, чем плановое увеличение тарифов с 1 июля 2022 года. Такое решение ещё в сентябре приняло правительство России, а Минэкономразвития объяснило, зачем повышать цены.

О том, на сколько увеличится стоимость ЖКХ в декабре 2022 года и известно ли, сколько придётся платить за «коммуналку» в Алтайском крае, — в материале amic.ru.

Когда повторно вырастут тарифы ЖКХ?

С 1 декабря 2022 года. В сентябре российское правительство решило, что повторно повысить тарифы ЖКУ следует с начала календарной зимы.

Какие услуги ЖКХ подорожают в декабре?

Под повышение тарифов попали все основные статьи ЖКУ: холодная и горячая вода, свет, теплоэнергия, газ и твёрдые коммунальные отходы (ТКО).

На сколько вырастет стоимость «коммуналки»?

Точный уровень индексации определяют в каждом регионе отдельно. Но в Минэкономразвития уточнили, что индексация с 1 декабря будет не выше 9%.

На сколько тарифы ЖКХ увеличили в июле 2022 года?

В среднем по России летнее повышение тарифов составило 3,2-6,5%. Это было плановое повышение — «коммуналка» уже десять лет ежегодно дорожает с 1 июля. Изначально предполагалось, что это будет единственная индексация в году.

В Алтайском крае большинство муниципалитетов увеличили стоимость ЖКУ на 6,2%.

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Зачем вообще повторно повышать стоимость «коммуналки»?

В Минэкономразвития внеплановое повышение тарифов объяснили тем, чтобы сохранить качество услуг ЖКХ.

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения», — пояснили в сентябре в ведомстве.

Деньги пойдут на «обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов».

Кстати, внеплановые индексации тарифов ЖКХ в России уже случались. В последний раз это было в 2019 году по причине повышения базовой ставки НДС. Тогда с 1 января тарифы выросли на 1,7%, а с 1 июля — ещё на 2,4%.

Но таких заметных внеплановых индексаций российские власти в последние годы не проводили.

На сколько рублей больше россиянам придётся платить за ЖКУ?

Предполагается, что с 1 декабря средний размер платежа для семьи из трёх человек увеличится на 324 рубля. Такой прогноз Минэкономразвития опубликовали «Известия».

Впрочем, поскольку регионы сами определяют размер индексации, то и размер повышения будет зависеть от населённого пункта, где вы живёте.

Известно ли, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Алтайском крае?

Пока нет. Точный размер индексации для каждой услуги ЖКХ должны согласовать муниципальные и региональные власти. Но пока никакой информации об этом нет.