Насколько в России увеличат штрафы за выброс мусора и в каких случаях могут конфисковать автомобиль?

Государственная Дума приняла закон об ужесточении ответственности за выброс мусора из транспортных средств. Теперь за такое нарушение будет грозить серьёзный штраф, у злостных нарушителей даже могут конфисковать авто. Подробнее о том, как в России планируют бороться со стихийными свалками, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Какое наказание грозит за выброс мусора?

Сейчас в России за выброс мусора в неположенном месте для граждан предусмотрен штраф в размере одной-двух тысяч рублей. В ближайшее время ответственность за такое нарушение будет усилена до двух-трёх тысяч. Если гражданин выводов не сделает и совершит нарушение повторно, штраф уже составит три-пять тысяч, сообщает ТАСС. Ну а если докажут, что такой поступок повлёк вред здоровью людей, возмещать придётся ещё больше: пять-семь тысяч рублей.

За выброс мусора из автомобиля предусмотрены более крупные штрафы. Заплатить по «повышенному тарифу» придётся, если вы, например, выкинули его из окна машины, привезли в лес на мотоцикле или в прицепе. Так что лучше десять раз подумайте, прежде чем оставить отходы на обочине, в лесу или любом другом, не отведённом для этого месте.

Как ранее сообщал amic.ru, стоимость услуг за вывоз твёрдых коммунальных отходов подорожает в Алтайском крае с 1 июля. Больше всего на себе его ощутят жители Барнаула. Для них с 1 июля вывоз ТКО подорожает сразу на 25,5%. И только в Алейске тарифы останутся на прежнем уровне.

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А какие конкретно будут штрафы, если я вывожу мусор на машине?

Если вы вывозите мусор на авто, штраф на первый раз для вас составит от 10 до 15 тысяч рублей. Попадётесь ещё раз — наказание будет уже в два раза строже: от 20 до 30 тысяч.

Столько же заплатить придётся должностному лицу, которое выгрузило или сбросило с автомобиля, мотоцикла или прицепа бытовые отходы в неположенном месте. Только для них размер штрафа от 20 до 30 тысяч выпишут на первый раз. Приедут повторно — возмещать уже придётся от 40 до 60 тысяч. Кстати, у них ещё конфискуют и автомобиль, который является орудием административного правонарушения.

Для юридических лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа будет колебаться от 60 до 100 тысяч и в этом случае они также могут лишиться орудия правонарушения.

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А что грозит тем, кто сваливает отходы в промышленных масштабах?

Тут уже более серьёзные объемы, соответственно, и ответственность за это будет куда серьёзнее. Если сброс мусора осуществляется из грузовика, прицепа, трактора или любых других самоходных машин, то для граждан штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей.

Такое же нарушение для должностных лиц обойдётся в 60-80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 120 тысяч.

Повторное совершение такого правонарушения повлечёт для граждан штраф от 60 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц он составит от 80 до 100 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф от 150 до 200 тысяч рублей.

И у должностных, и юридических лиц также могут конфисковать транспортное средство. В законе уточняется, что это станет крайней мерой, которая будет распространяться только на злостных нарушителей. Рискуют лишиться грузовика или трактора те, кого уже привлекали к административной ответственности за нелегальный вывоз и сброс мусора. Так что делайте выводы, господа.

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А как будут выявлять эти правонарушения?

Фиксировать сброс мусора будут с помощью фотоловушек с функцией фото- и видеосъёмки, таких же, с помощью которых выявляют нарушения правил ПДД. Кстати, работать они будут круглосуточно.

Специальные техсредства установят в местах вероятного сброса твёрдых коммунальных отходов. Срабатывать они будут автоматически на движение. Если в объектив попадёт автомобиль, который сваливает мусор в неположенном месте, это станет основанием для возбуждения дела об административном правонарушении.