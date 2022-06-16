«Золотой» мусор. На сколько подорожает вывоз ТКО в Алтайском крае?
Тарифы по обращению с ТКО увеличат в регионе с 1 июля
Стоимость услуг за вывоз твёрдых коммунальных отходов подорожает в Алтайском крае с 1 июля, информирует региональное управление по госрегулированию цен и тарифов. На сколько вырастут затраты жителей региона на вывоз мусора, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».
На сколько поднимут тарифы на вывоз мусора в Алтайском крае?
Рост тарифов на вывоз мусора в Алтайском крае будет неравномерным, но больше всего на себе его ощутят жители Барнаула. Для них с 1 июля вывоз ТКО подорожает сразу на 25,5%. Минимальные наценки произойдут в Бийской зоне, здесь повышение не превысит 2,6%. В Алейске, где функции регоператора сейчас выполняет ООО «Линетт», плата вовсе не увеличится.
А сколько конкретно будут платить за вывоз ТКО барнаульцы?
Если вы живёте в частном секторе Барнаула, для вас плата за вывоз ТКО с человека составит 70,66 руб. Для владельцев квартир тариф будет чуть ниже — 68,34 руб. Напомним, что в первом полугодии тариф на вывоз мусора в Барнаульской зоне составлял 56,28 и 54,43 руб. соответственно.
Ничего себе цены! А почему такой резкий скачок?
В управлении пояснили, что на изменение тарифов во втором полугодии 2022 года повлияла инфляция, увеличение стоимости транспортных расходов, а также снижение объёмов ТКО.
Сколько будет стоить вывоз мусора в других районах Алтайского края?
Тарифы везде разные и даже внутри одной зоны они отличаются для жителей многоквартирных и частных домов. Если не считать Барнаула, среди других зон максимальное повышение произойдёт в Заринске: рост составит 20,9%. Полный список новых расценок в районах в расчёте за оного человека выглядит так:
• Рубцовская зона — 68,51 / 70,83 руб.;
• Каменская зона — 41,55 / 42,96 руб.;
• Славгородская зона — 63,07 / 65,21 руб.;
• Алейская зона — 55,8 / 57,69 руб.;
• Бийская зона — 56,4 / 58,32 руб.;
• Заринская зона — 53,89 / 55,72 руб.