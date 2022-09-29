Никаких свидетелей и нервотрёпки. Как изменятся правила ОСАГО с 1 октября?

Систему автогражданки решили избавить от лишней бюрократии

30 сентября 2022, 06:36

Правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) изменятся в России с 1 октября. В частности, если у автомобиля сменится собственник, страховую в обязательном порядке придётся об этом ставить в известность. Что ещё меняется для автовладельцев в части «автогражданки», читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Разве раньше можно было не сообщать в страховую, что продал машину?

Если автовладельцы после продажи машины решали вернуть деньги за оставшуюся часть страховки, они обращались в страховую компанию. Те, кому этот вопрос был не принципиален, или полис истекал в ближайшее время, могли этого и не делать, так как этот пункт носил рекомендательный характер.

С 1 октября никаких или: продал машину, будь любезен, оповести страховую о смене собственника. Причём сделать это нужно только письменно. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на указание Центробанка, уведомлять страховую не нужно только в одном случае: если страхователь воспользовался правом досрочно прекратить действие договора.

Обязательно теперь придётся ставить в известность страховую, если владелец машины решил досрочно расторгнуть договор ОСАГО из-за утраты авто. Речь идёт о случаях, когда транспортное средство не подлежит восстановлению после пожара, ДТП или настолько устарело, что его эксплуатация в принципе невозможна. В страховую потребуется предоставить документ об утилизации.

Новые тарифы и аналоговые запчасти. Что изменится в ОСАГО в сентябре?

Новые тарифы и аналоговые запчасти. Что изменится в ОСАГО в сентябре?

Что меняется для тех, кто машину покупает?

Для новых владельцев транспортных средств, наоборот, сделали послабления. Как это было и раньше, они после покупки автомобиля должны оформить полис ОСАГО, а потом зарегистрировать машину в ГИБДД. Но после того как им выдадут госномер, повторно бежать в страховую в течение трёх дней уже не придётся. Данные об изменении номера компания получит самостоятельно из автоматизированной системы (АИС) и уведомит об этом владельца.

А как я докажу сотруднику ГИБДД, что страховка оформлена на мой автомобиль?

Тут никаких сложностей. Все данные сотрудникам Госавтоинспекции сейчас доступны в электронном виде. Им достаточно вбить номер в АИС, чтобы убедиться, что автомобиль застрахован. Либо они могут сверить VIN-номер транспортного средства.

Если для вас принципиально, чтобы госномер автомобиля был указан и в бумажной версии полиса ОСАГО, никто не запрещает вам обратиться в страховую. Там вам внесут данные в ваш бланк, как это происходило и раньше.

А правда, что для возмещения ущерба больше не нужна копия протокола?

Правда, но есть нюансы. Это возможно только «по письменному согласию между страховщиком и потерпевшим», говорится в указаниях Центробанка. То есть раньше, чтобы подать заявление на возмещение вреда после ДТП, которое оформил сотрудник ГИБДД, требовалось предоставить в страховую или копию протокола, или постановление об административном правонарушении, или отказ о возбуждении такого дела. С 1 октября пострадавшая сторона может этого и не делать, но только если страховщик смог получить эти документы самостоятельно.

Какие ещё изменения произойдут в ОСАГО с 1 октября?

Важное изменение касается независимой экспертизы. Теперь владелец автомобиля, пострадавшего в ДТП, получит доступ к её результатам в беззаявительном порядке. Ему лишь потребуется в стандартном заявлении о страховом извещении выбрать наиболее удобный способ получения данных. Можно самостоятельно прийти в офис страховой компании, получить данные по электронной почте или ознакомиться с ними в личном кабинете пользователя ОСАГО.

Ещё одна хорошая новость для владельцев полисов ОСАГО: теперь бегать и выяснять фамилии и адреса очевидцев аварии, чтобы указать эти данные в извещении о ДТП, не придётся. Новая редакция правил исключает этот пункт.

Также с 1 октября страховые компании будут обязаны возмещать водителю все почтовые расходы на отправку документов об аварии.

Бланков нет, приходите через 1,5 месяца. Водители на Алтае не могут оформить полис ОСАГО

Бланков нет, приходите через 1,5 месяца. Водители на Алтае не могут оформить полис ОСАГО

Комментарии
    Новости партнеров