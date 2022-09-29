Никаких свидетелей и нервотрёпки. Как изменятся правила ОСАГО с 1 октября?

Правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (ОСАГО) изменятся в России с 1 октября. В частности, если у автомобиля сменится собственник, страховую в обязательном порядке придётся об этом ставить в известность. Что ещё меняется для автовладельцев в части «автогражданки», читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Разве раньше можно было не сообщать в страховую, что продал машину?

Если автовладельцы после продажи машины решали вернуть деньги за оставшуюся часть страховки, они обращались в страховую компанию. Те, кому этот вопрос был не принципиален, или полис истекал в ближайшее время, могли этого и не делать, так как этот пункт носил рекомендательный характер.

С 1 октября никаких или: продал машину, будь любезен, оповести страховую о смене собственника. Причём сделать это нужно только письменно. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на указание Центробанка, уведомлять страховую не нужно только в одном случае: если страхователь воспользовался правом досрочно прекратить действие договора.

Обязательно теперь придётся ставить в известность страховую, если владелец машины решил досрочно расторгнуть договор ОСАГО из-за утраты авто. Речь идёт о случаях, когда транспортное средство не подлежит восстановлению после пожара, ДТП или настолько устарело, что его эксплуатация в принципе невозможна. В страховую потребуется предоставить документ об утилизации.

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Что меняется для тех, кто машину покупает?

Для новых владельцев транспортных средств, наоборот, сделали послабления. Как это было и раньше, они после покупки автомобиля должны оформить полис ОСАГО, а потом зарегистрировать машину в ГИБДД. Но после того как им выдадут госномер, повторно бежать в страховую в течение трёх дней уже не придётся. Данные об изменении номера компания получит самостоятельно из автоматизированной системы (АИС) и уведомит об этом владельца.

А как я докажу сотруднику ГИБДД, что страховка оформлена на мой автомобиль?

Тут никаких сложностей. Все данные сотрудникам Госавтоинспекции сейчас доступны в электронном виде. Им достаточно вбить номер в АИС, чтобы убедиться, что автомобиль застрахован. Либо они могут сверить VIN-номер транспортного средства.

Если для вас принципиально, чтобы госномер автомобиля был указан и в бумажной версии полиса ОСАГО, никто не запрещает вам обратиться в страховую. Там вам внесут данные в ваш бланк, как это происходило и раньше.

А правда, что для возмещения ущерба больше не нужна копия протокола?

Правда, но есть нюансы. Это возможно только «по письменному согласию между страховщиком и потерпевшим», говорится в указаниях Центробанка. То есть раньше, чтобы подать заявление на возмещение вреда после ДТП, которое оформил сотрудник ГИБДД, требовалось предоставить в страховую или копию протокола, или постановление об административном правонарушении, или отказ о возбуждении такого дела. С 1 октября пострадавшая сторона может этого и не делать, но только если страховщик смог получить эти документы самостоятельно.

Какие ещё изменения произойдут в ОСАГО с 1 октября?

Важное изменение касается независимой экспертизы. Теперь владелец автомобиля, пострадавшего в ДТП, получит доступ к её результатам в беззаявительном порядке. Ему лишь потребуется в стандартном заявлении о страховом извещении выбрать наиболее удобный способ получения данных. Можно самостоятельно прийти в офис страховой компании, получить данные по электронной почте или ознакомиться с ними в личном кабинете пользователя ОСАГО.

Ещё одна хорошая новость для владельцев полисов ОСАГО: теперь бегать и выяснять фамилии и адреса очевидцев аварии, чтобы указать эти данные в извещении о ДТП, не придётся. Новая редакция правил исключает этот пункт.

Также с 1 октября страховые компании будут обязаны возмещать водителю все почтовые расходы на отправку документов об аварии.