По каким уважительным причинам можно не явиться в военкомат при получении повестки?

Повестка из военкомата является официальным документом, который обязывает гражданина явиться по указанному адресу в нужное время. Если этого не сделать, можно получить штраф до трёх тысяч рублей. Однако есть и исключения. Какие обстоятельства к ним относятся — читайте на amic.ru.

По какой причине можно не явиться в военкомат по повестке?

Во-первых, причина обязательно должна быть уважительной, уточняет «Объясняем.рф». Во-вторых, подтверждать её обоснование придётся документально.

В список таких причин по закону входят:

— утрата трудоспособности, связанная с заболеванием или увечьем;

— тяжёлое состояние здоровья близкого родственника или его похороны;

— другие обстоятельства, которые не зависели от воли гражданина (например, стихийное бедствие);

— другие причины, которые призывная комиссия признает уважительными.

Кто именно из родственников считается близким?

В этот список входят родители, супруг (-а), дети, бабушка, дедушка, родные братья и сёстры, усыновитель гражданина.

Если у меня что-то случилось, я должен об этом сообщить в военкомат?

Обязательно. Военнообязанный, получивший повестку, должен предоставить документ, подтверждающий наличие одной из причин.

А какие документы нужно предоставить?

Всё зависит от ситуации. Это может быть листок нетрудоспособности, медицинская справка о нахождении на стационарном лечении, документы, подтверждающие заболевание или смерть близкого родственника, документ из органа местного самоуправления и т.п.

Сколько времени будет действовать эта «отсрочка» по уважительной причине?

Всё зависит от ситуации. Но сразу после окончания действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно явиться в военкомат. Ждать новую повестку не нужно, отмечает портал «Объясняем.рф».

А что значит, «если повестка была вручена правильно»?

Правильно вручённой повесткой считается только та, которую человек получил лично под подпись. Выдать её может только работник военкомата или уполномоченный представитель организации, если это происходит по месту работы или учёбы.

Работник военкомата должен представиться и по требованию предъявить свои документы. Гражданин, которому принесли повестку, должен расписаться в ней, её корешок подлежит возврату в военный комиссариат.

Если повестку за вас получила жена, сосед или кто-то другой, юридической силы она не имеет.