Занизили показания, чтобы посчитать по увеличенному тарифу? БГЭС ответила на все вопросы читателей amic.ru

Специалисты Барнаульской горэлектросети ответили на вопросы читателей amic.ru. Напомним, это традиционное ежемесячное мероприятие БГЭС на нашем портале. Вопросы поступали самые разные: «Мне занизили показания, чтобы посчитать их в декабре по увеличенному тарифу? БГЭС — единственная организация, в которой при оплате за электроэнергию невозможно указать в чеке период оплаты. Счётчики бесплатно не меняют, потому что их нет в наличии, и др.». Специалисты честно и подробно ответили на все обращения и критику. Публикуем вопросы и ответы.

Ольга Геннадьевна: Я проживаю в многоквартирном доме. Мне необходимо заменить электросчётчик. Подскажите мне, пожалуйста, куда мне надо обратиться по вопросу замены счётчика и сколько это будет стоить?



Ответ БГЭС: Добрый день, Ольга Геннадьевна! С июля 2020 года Барнаульская горэлектросеть проводит замену приборов учёта бесплатно. Однако это касается ситуаций, когда прибор учёта вышел из строя, был утрачен, отсутствовал или закончились сроки межповерочного интервала. Обычно наша компания сама уведомляет абонента о планируемой замене электросчётчика. Платно эта услуга оказывается только по инициативе клиента. Например, вы решили поставить в своей квартире многотарифный учёт или более современную модель счётчика. Стоимость услуги будет рассчитываться индивидуально. Во всех остальных случаях советуем вам дождаться бесплатной плановой замены прибора учёта. Вы можете дополнительно проконсультироваться по данному вопросу в наших сервисных центрах. Они расположены по адресам: ул. Ползунова 50, ул. Энтузиастов, 34а. Предварительно записаться на приём можно на официальном сайте компании.

Консультации проводят сотрудники кол-центра по телефонам 50-20-50, 50 12-32.

График работы: с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08.00 до 16:00, без перерыва на обед.

Гость: Записалась к вам в офис на приём, из-за пробок опоздала на 15 минут и меня отправили в общую очередь, у меня был вопрос на 5-10 минут, а пришлось ждать.



Ответ БГЭС: Мы действительно запустили в декабре для клиентов возможность предварительной записи на приём, потому что ценим ваше время. Однако здесь требуется взаимное уважение и со стороны клиентов компании. В городе пробки и, скорее всего, вы записались в час пик, в обеденный перерыв, чтобы оперативно решить возникший вопрос. Какой бы уважительной ни была ваша причина, предварительная запись — это та же очередь, только чётко распланированная по времени. 15 минут — это очень большое опоздание, мы не можем задерживать другого клиента, иначе данный сервис не будет выполнять свои функции. Просим вас отнестись с пониманием к возникшей ситуации.

Александр: Горэлектросеть Барнаула в счёте ноября 2022 года уменьшила расход электроэнергии (по отношению представленных показаний счётчика), чтобы выставить счёт в декабре по увеличенному тарифу.



Ответ БГЭС: Уверены, что вы поспешили с выводами. В Барнаульской горэлектросети более 240 тысяч абонентов — физических лиц. Мы не подходим индивидуально к лицевым счетам наших клиентов, не завышаем и не занижаем показания, действуем строго в соответствии с законодательством. Система начислений — это сложный программный комплекс, все расчёты проводятся автоматически на основании переданных показаний или по результатам проверки прибора учёта контролёром Барнаульской горэлектросети. Вероятнее всего, ваш прибор учёта был проверен нашим сотрудником и в квитанции предъявлен к оплате фактический расход электроэнергии. Чтобы получить более подробную консультацию, советуем обратиться в наш сервисный центр по телефонам 50-12-50, 55-55-40, 8-963-538-55-40 или посмотреть детализацию счёта в Личном кабинете абонента.

Гость: БГЭС — единственная организация, в которой при оплате за электроэнергию невозможно указать в чеке период оплаты — нигде: ни через почту, ни через банк, ни в кассе самой БГЭС. Так настроена система, что указание периода оплаты в ней просто недоступно! И это не просто нарушает права потребителя и действующий закон, но и открывает простор для злоупотреблений со стороны самой БГЭС — ведь в случае возникновения задолженности, например, или каких-то разногласий по счетам, специалисты БГЭС требуют, чтобы потребитель доказал, что он оплатил именно конкретный период, иначе эти деньги они могут использовать как угодно, в том числе зачислить в счёт оплаты за другие периоды. С этим вопросом обращалась год назад точно так же — через amic, ответ дали тоже на странице amic. Обещали, что эта опция будет доступна в течение месяца. Соврали. Повторяю вопрос ещё раз, год спустя, в том же порядке. Дальше, очевидно, придётся писать уже в прокуратуру.



Ответ БГЭС: Мы проверили все платёжные системы и убедились, что для наших абонентов открыта возможность заявлять период оплаты электроэнергии. Такая опция есть в Личных кабинетах Барнаульской горэлектросети и Системы «Город». Сервис работает исправно, без сбоев. Если у вас возникают проблемы с технической стороной вопроса и вы не знаете, как это сделать, советуем записаться на приём в наш сервисный центр. Выберите удобное для вас время и дату визита на официальном сайте компании. Наш оператор проконсультирует вас и наглядно продемонстрирует, как выбрать период оплаты.

Гость: А бесплатно БГЭС и Алтайэнергосбыт счётчики не меняют. Их тупо в этом году забыли закупить! Раз 500 звонил, чтобы заменили вышедший из строя счётчик, отписки, отговорки... Так и плачу «по среднему» 20 рублей в месяц, а нажигаю минимум на 700. Молодцы, красавцы!



Ответ БГЭС: К сожалению, из вашего сообщения не совсем понятно, абонентом какой компании вы являетесь. Но мы можем вас заверить, что Барнаульская горэлектросеть обеспечивает установку приборов учёта всем своим абонентам бесплатно и всегда вовремя. В компании нет дефицита электросчётчиков. На выполнение своих обязательств у гарантирующего поставщика (Барнаульская горэлектросеть и Алтайэнергосбыт) есть шесть месяцев с даты установки события или с даты обращения клиента. Замена требуется, если прибор сломался, закончился его межповерочный интервал, он был утрачен или отсутствует.