Начало мая — традиционная «передышка» в производственном календаре россиян. Сначала мы отдыхаем по случаю Первомая, а спустя несколько дней отмечаем День Победы в Великой Отечественной войне. Для многих длинные выходные — возможность хорошенько отдохнуть, съездить на шашлыки или вообще отправиться в небольшой отпуск.

Возможно, в 2022 году мы будем отдыхать чуть иначе. Некоторые депутаты Госдумы и Совета Федерации считают, что майские праздники нужно сделать более продолжительными.

Рассказываем, как мы будем отдыхать в начале мая и в какие дни всё же придётся пойти на работу.

Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году? Официально — семь дней. Но последний день перед праздниками — 30 апреля — в 2022 году выпадает на субботу. Поскольку это выходной, фактически нерабочими будут восемь дней. Причём праздничные дни идут не подряд, а разбиты на два отдельных блока. Как отдыхаем на 1 Мая? Помимо выходного 30 апреля, мы будем отдыхать 1, 2 и 3 мая. Соответственно, по случаю Дня Труда нас ждёт четыре выходных подряд. А как мы будем отдыхать на 9 Мая в 2022 году? По случаю Дня Победы в 2022 году нас ждёт четыре официальных выходных: 7, 8, 9 и 10 мая. Итого тоже четыре дня. В какие дни придётся работать на майские праздники? Рабочими в 2022 году будут среда — 4 мая, четверг — 5 мая и пятница — 6 мая. Правда ли, что на майские праздники могут ввести дополнительные выходные? Непонятно. Разговоры об этом идут, поскольку с предложением продлить майские праздники выступил депутат ГД от «Новых людей» Владислав Даванков. Чиновник считает, что дни 4, 5 и 6 мая тоже следует сделать нерабочими. Тогда два блока выходных соединились бы в длительный 10-дневный праздничный период. Даванков считает, что это дало бы россиянам возможность побольше поработать на дачах и огородах, чтобы обеспечить себя овощами к осени 2022 года. Идею также одобрили некоторые сенаторы Совета Федерации. Но у предложения есть и противники. В конце концов, пока всё ограничивается лишь разговорами. Никаких конкретных решений и постановлений на этот счёт нет. Поэтому отдыхать мы всё же будем семь дней, а не десять.