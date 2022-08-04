Сколько часов можно плавать в солёных озёрах Алтая и чем опасно грязелечение?

Солёные озёра Алтайского края — очень популярное место для летнего отдыха россиян. Подавляющее большинство туристов едут сюда самостоятельно отдохнуть, а заодно и поправить здоровье. Рассчитывая получить максимальный эффект, некоторые по полдня проводят в воде и часами сидят, обмазавшись с головы до ног лечебными грязями. Специалисты предупреждают, что такое «лечение» может быть опасно для жизни. Как правильно принимать соляные ванны, что нужно знать о грязелечении, а кому от поездки на солёные озёра лучше вообще отказаться, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Чем полезен отдых на солёных озёрах?

Солёные озёра богаты высокоминерализованной рапой и иловой сульфидной и сапропелевой грязью. В состав лечебной грязи входят витамины, минералы, микроэлементы. Они применяются при лечении многих заболеваний: неврологических, гинекологических, дерматологических, опорно-двигательного аппарата, нарушений дыхательной системы.

В Алтайском крае таких солёных озёр несколько. Самые известные из них — Большое и Малое Яровое, Малиновое, Мормышанское, Завьяловские озёра.

Многие туристы в погоне за здоровьем наивно полагают, что обычной поездки к таким водоёмам достаточно для восполнения сил и избавления от патологий.

Однако медики предупреждают, что это может быть опасно. Ежегодно на солёных озёрах происходят летальные случаи. Эксперты, чтобы исключить риск развития побочных эффектов от действия солёной воды и грязей, рекомендуют предварительно получить консультацию лечащего врача.

«Людям, страдающим атопическим дерматитом, псориазом, заболеваниями костно-мышечной системы, купание в солёном озере может помочь. Но такие процедуры идут как дополнение к комплексному курортному лечению», — пояснила amic.ru главный врач КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое» Галина Васильева.

Новости

Туризм Блогер рассказал об отдыхе на Яровом озере. Что интересного здесь можно увидеть и как не заболеть на курорте

Кому противопоказано купание в солёных озёрах?

Купания в солёных озёрах противопоказаны людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, крови и онкобольным. Также от поездки следует отказаться в период обострения любых других хронических заболеваний, рекомендует Галина Васильева.

Как правильно купаться в солёных озёрах?

Продолжительность купания в таких озёрах не должна превышать 15-20 минут, отмечает врач. Повторный заплыв можно совершить не раньше чем через два часа. В день купаться более трёх раз не рекомендуется. Кстати, сразу смывать соль с кожи не стоит, так как оздоровительный эффект продолжается ещё около двух часов. Во время купания берегите глаза — солёная вода может вызвать раздражение. Если она всё-таки попала, промойте глаза большим количеством пресной воды.

Солнечные ванны нужно принимать тоже в меру. Идеальное время купания — с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Отдых на Яровом / Фото: Юлия Третьякова / https://vk.com/id365774457

Чем опасно самолечение грязями?

Чтобы получить эффект от грязелечения, нужно ехать в санаторий, реабилитационный центр или любое другое медицинское учреждение, которые специализируются на таких услугах, рекомендует Галина Васильева. Лечение грязью относится к серьёзным медицинским процедурам, которые можно принимать только по назначению врача после обследования и делать это нужно строго под контролем медиков.

«Лечебную грязь специалисты наносят по специальной методике. Они знают, где и каким слоем её нужно накладывать. Даже грязевые аппликации делать самостоятельно нельзя. Идёт большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, повышается иммунный ответ организма. Также грязелечение может спровоцировать обострение разных хронических заболеваний. Если у человека рак, грязи могут спровоцировать более быстрый рост как доброкачественных, так и злокачественных опухолей», — поясняет гравврач.

Отдыхающие, которые предпочитают намазываться с головы до ног такими грязями самостоятельно, рискуют получить серьёзные проблемы со здоровьем. Многие для большего эффекта ещё укутываются плёнкой и сидят под палящим солнцем часами. Делать этого категорически нельзя. Это усиливает и без того тепловой эффект грязи и может принести больше вреда, чем пользы.

Бурлинское озеро / Фото: Надежда Крянникова / https://vk.com/n.kryannikova

А если я хочу омолодиться и намажу только лицо?

Даже грязевые маски на лицо нужно выполнять под контролем специалистов. Во-первых, не каждая грязь подходит для косметологических процедур. Во-вторых, нужно знать особенности этой процедуры.

«Это косметологическая процедура, и для лица нужно использовать специальную очищенную и подготовленную грязь, а не просто начерпать её в озере. У нас, например, нет лицензии на косметологические процедуры, потому что наша грязь для лица не подходит», — объяснила главврач КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный центр озеро Яровое».