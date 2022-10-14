Почему передавать данные просят с 21 по 25 число? Топ-10 популярных вопросов о показаниях электросчётчиков

Ежемесячно сообщать показания электросчётчиков — право или обязанность потребителя? К чему приводит забывчивость, когда из месяца в месяц не передаёшь горэлектросети данные с прибора учёта? Что делать, если в квартире никто не живёт? В квитанции нет показаний, которые вы сообщали, — почему? На топ-10 самых популярных вопросов своих абонентов отвечает Барнаульская горэлектросеть.

Вопрос: Обязан ли потребитель передавать показания с электросчетчиков? БГЭС:

Процедура передачи показаний регламентируются постановлением правительства № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг». Так, пункт 33 данного постановления гласит «потребитель имеет право передавать полученные показания <...> не позднее 25 числа текущего расчётного периода». А значит, никто не может обязать абонента передать показания, устанавливать для этого точные сроки и тем более применять штрафные санкции. Ведь передача показаний остаётся лишь правом, но не обязанностью россиян. По этой причине абонент может сообщить данные в Барнаульскую горэлектросеть в любой день месяца — с 1 по 25 число, данные примут и учтут в расчёте. Однако есть одно «но». Если после вас, но до 25 числа, придёт с проверкой контролёр БГЭС и снимет с прибора учёта новые показания, к расчётам в квитанции примут именно их.

Вопрос: Если передача показаний не обязанность абонента, почему БГЭС призывает это делать с 21 по 25 число каждого месяца? БГЭС:

Рекомендацию Барнаульской горэлектросети передавать показания именно с 21 по 25 число легко объяснить. Как мы выяснили, население может передавать данные в любой день месяца — до 25 числа. Однако для управляющих компаний всё тем же постановлением правительства № 354 установлены иные сроки снятия и передачи показаний с общедомового прибора учёта — с 23 по 26 число каждого месяца. Сбор показаний с поквартирных счётчиков необходимо синхронизировать с передачей данных по общедомовому счетчику. Иначе величина ОДН, или «КР на СОИ» (коммунальный ресурс на содержание общего имущества, — прим. ред.) будет некорректной. «КР на СОИ» в данном случае — это разница между показаниями общедомового прибора учёта и показаниями всех индивидуальных счётчиков (квартир и нежилых помещений в доме).



Дальше полученная величина распределяется на все жилые и нежилые помещения, пропорционально их площади. Соответственно, если ваш сосед передал показания в первых числах месяца, весь объём потреблённой электроэнергии в его квартире за месяц попадёт в ОДН, или «КР на СОИ». Так будет продолжаться до очередной контрольной проверки БГЭС, когда в один день будут сняты показания со всех счетчиков — в квартирах, нежилых помещениях и с общих приборов учёта на дом.

Вопрос: А если передать показания 26-го?



БГЭС:

Ваши показания не войдут в квитанцию. Законодатель строго регламентирует срок окончания приёма показаний за текущий месяц — это 25 число.

Вопрос: Что такое начисление по среднему?



БГЭС:

В качестве среднего берут период потребления электроэнергии не менее чем за шесть месяцев. Объём электроэнергии делят на количество дней в полугодии — это среднесуточное потребление электроэнергии и умножают на количество дней в месяце — это среднемесячное потребление. Если прибор учёта новый, то среднее вычисляется за фактический период работы прибора учёта, но не менее чем за три месяца.

Вопрос: Что выгоднее — передавать или не передавать показания?



БГЭС:

Разумнее ежемесячно оплачивать фактическое потребление электроэнергии. Во-первых, проверяя показания приборов учёта, вы контролируете исправность счётчика. Во-вторых, соглашаясь с начислением по среднему, можно попасть в ловушку и стать должником.



Предположим, что средний расход в предыдущие периоды был заметно ниже. Причин может быть много. Например, в последние полгода вы жили на даче, уезжали в длительные командировки, был тёплый сезон и вам не требовались электроотопительные приборы в доме. За этот период абоненту насчитали среднее, которое в денежном эквиваленте не превышало 500 рублей в месяц. Но началась зима, в доме включили обогреватели, вы больше не уезжаете на дачу — потребление электроэнергии выросло. Тем не менее вы продолжаете платить средние начисления. При плановой проверке контролёр Барнаульской горэлектросети снимет фактические показания, и они могут значительно превышать привычные для вас «500 рублей» в квитанции. Тогда очередной платёжный документ станет сюрпризом. А абонент может стать должником, если не оплатит сразу всю сумму в квитанции в положенные по закону сроки. До 10 числа.

Вопрос: Я не следил за показаниями, платил по среднему. В квитанции образовалась переплата за свет, можно теперь пару месяцев не платить?



БГЭС:

Чтобы у вас появилась такая возможность, необходимо заявить показания прибора учёта. Тогда на вашем лицевом счёте и в квитанции отобразится переплата. Соответственно, счёт оплачивать не потребуется. Так продлится, пока вы не исчерпаете сумму внесённых вами «авансовых» платежей. Однако если вы просто примете решение не платить и не сообщите показания в БГЭС, вам продолжат выставлять квитанции со средними начислениями. В результате на неоплаченные счета будут начисляться пени.

Вопрос: В квартире никто не живёт. Если напишу официальное письмо в БГЭС, можно не передавать показания?



БГЭС:

Нет, в законодательстве не предусмотрено прекращение начисления, в том числе с применением расчётных способов (по среднему), если абонент уведомил, что в квартире никто не живёт. В квитанциях будут отражаться среднемесячные начисления до тех пор, пока абонент сам не сообщит показания или к нему не придёт контролёр с проверкой счётчика и не снимет показания за него. В последнем случае, если показания на приборе учёта действительно не менялись, ваши начисления по среднему будут скорректированы. Для того чтобы вам не производились начисления, можно подать заявку на отключение электроэнергии в вашем жилом помещении. Образцы заявлений расположены на сайте Барнаульской горэлектросети. Данная услуга платная, прейскурант размещён на странице нашего сайта. В этом случае инспектор отключит электроэнергию, зафиксирует показания и начисление вам производиться не будет.

Вопрос: Получил квитанцию, но там нет заявленных мною показаний?



БГЭС:

Причин может быть несколько. Первая: абонент передал показания после 25 числа. Вторая: показания переданы неправильно и программа их не принимает. Нужно указывать только цифры со счётчика с точностью до 1 кВт·ч. Указывать цифры после запятой не нужно. Такие показания будут оценены как очень высокие, и программа их отклонит. Третья причина: не соблюдён формат передачи показаний, если вы это делаете по электронной почте или СМС. Текст сообщения должен содержать: лицевой счёт*ПИН-код*показания#. Например, 12345678*1234*12345#. После «решётки» ничего писать не нужно, иначе программа не сможет обработать данные.

Вопрос: Где посмотреть все способы передачи показаний?



БГЭС:

Все способы передачи показаний размещены на официальном сайте БГЭС, перейдите по ссылке: https://bges.ru/consumers/private-person/pokazaniya-priborov-ucheta/.