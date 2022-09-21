В России объявлена частичная мобилизация. Можно ли уехать за границу или в другой город?

После того как Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, в социальных сетях стали распространяться слухи, что теперь мужчин не будут выпускать из России за границу и что даже в соседний город выехать тоже нельзя. Собрали всю информацию по этому вопросу, которая есть на данный момент.

Правда ли, что Путин запретил выпускать за границу мужчин призывного возраста?

В указе о частичной мобилизации, который сегодня подписал Владимир Путин, ни о каких запретах и ограничениях не говорится.

Ни о каких запретах по этому поводу пока не сообщали также в Минобороны или в других ведомствах. Так что на момент публикации заявления о запрете лишь слухи.

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Правда ли, что на ж/д вокзалах и в аэропортах России от мужчин уже требуют справки из военкомата?

Слухи такие ходят, но их опровергли и в РЖД, и «Аэрофлоте», пишет РИА Новости.

В настоящий момент никаких справок от военкомата с мужчин призывного возраста не требуют, билеты продаются без ограничений.

Но почему тогда говорят, что мужчины призывного возраста не смогут выехать за границу из России?

Дело в том, что в нашей стране есть закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». И там есть статья, которая гласит следующее:

«Гражданам, состоящим на воинском учёте, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

Но так как в России объявлена частичная мобилизация, а не всеобщая, то мужчины даже призывного возраста пока не попали под мобилизацию, имеют право путешествовать по миру.

Об этом же говорит и председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, никаких других «дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено».

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Я не понимаю. Можно всё-таки выехать за границу тем, кто подлежит мобилизации, или нет?

Запрет на выезд с места жительства при частичной мобилизации действует только с момента, когда человек получил повестку, объяснил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. То есть, судя по его словам, если вам пришла повестка, то вы больше невыездной.

Если же повестка ещё не пришла, то можете ехать в отпуск за границу.

«Юридически они могут выезжать за границу, потому что у кого-то военный билет ограничен — и он годен только в военное время. Он же не попадает под частичную мобилизацию? Не попадает. Он может выезжать», — сказал Кабанов.

На всякий случай: МИД Латвии сообщил, что страна не будет выдавать гуманитарные визы и пропускать на свою территорию россиян, которые пытаются избежать мобилизации. Подобное решение принято Латвией «в целях безопасности».

А могу ли я выехать в другой город во время частичной мобилизации?

Если у вас нет повестки — можете. По словам Картаполова, до получения повестки граждане, подлежащие частичной мобилизации, могут путешествовать по стране. Но в то же время он порекомендовал «лучше этого не делать».

Важно: все разъяснения по поводу вероятности закрытия границ для граждан, подлежащих мобилизации, появятся позже, пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что вообще происходит?

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Предполагается призвать в армию около 300 тысяч резервистов.