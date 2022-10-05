Всё, что известно о кредитных каникулах для призванных в армию

4 октября Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей. В ближайшее время закон должен вступить в силу. Amic.ru отвечает на вопросы мобилизованных с помощью портала «Объясняем.рф».

Кому конкретно предоставят кредитные каникулы?

Список довольно большой. В него вошли военнослужащие Минобороны, служащие Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, сотрудники органов госохраны, пограничной службы, военной прокуратуры, СК РФ, участвующие в СВО.

Если у меня уже есть просрочка по кредиту, возможно ли оформить кредитные каникулы?

Да, такое право у вас есть, несмотря на просрочку по платежам. Уже начисленные штрафы и пени увеличивать в размерах на период каникул не будут. Их заморозят.

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Когда можно обращаться за кредитными каникулами?

В любой момент, пока действует кредитный договор либо договор займа, но до 31 декабря 2023 года. Делать лично это не обязательно, можно обратиться в банк по телефону или написать им на почту.

На какой срок предоставят кредитные каникулы?

Человек, участвующий в специальной военной операции (СВО), может не платить по кредиту весь период его мобилизации или службы по контракту плюс тридцать дней. Кредитные каникулы можно будет продлить дополнительно, если заёмщик будет лечиться в стационаре от ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных в ходе СВО.

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Как понять, что кредитные каникулы предоставлены?

Кредитор должен рассмотреть заявление о кредитных каникулах в течение 10 дней. Далее клиента обязаны уведомить о том, что ему предоставлена отсрочка, либо сообщить об отказе.

Если в течение 15 дней с даты обращения обратная связь так и не будет получена, кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления.

Можно ли выйти из кредитных каникул досрочно?

Конечно. Прервать кредитные каникулы можно в любой момент. Для этого потребуется лишь уведомить финансовую организацию.

А можно их и не прерывать, но при этом вносить посильные платежи. Они пойдут в счёт погашения основного долга, и после окончания каникул клиенту начислят меньше процентов.

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То есть, несмотря на отсрочку, проценты продолжат начислять?

Да. Даже в этот период проценты по долгу банки и другие финансовые организации начислять будут:

— по потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа) на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору). Эти значения Банк России рассчитывает каждый квартал;

— по ипотеке и займам — по ставке, определённой договором, но так, как если бы заёмщик продолжал вносить платежи в полном объёме, то есть с каждым платёжным периодом (обычно это месяц) база для начисления процентов уменьшается.

На какие именно кредиты можно получить отсрочку?

Кредитные каникулы можно оформить на любой потребительский кредит и заём, оформленный до начала СВО или мобилизации. Их размер и количество значения не имеют.

Как платить по кредиту после окончания кредитных каникул?

После окончания льготного периода размер платежей останется прежним, каким он был до начала каникул. Финансовая организация пришлёт клиенту новый график платежей до завершения кредитных каникул.

Правда ли, что кому-то вообще разрешат не платить за кредит?

Кредит спишут только в случае гибели военнослужащего или получения инвалидности первой группы. Также банки не смогут обязать его близких родственников эти долги выплачивать. К ним относятся:

— супруга (супруг);

— несовершеннолетние дети;

— дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

— дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

— лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

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