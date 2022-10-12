Зачем БГЭС перезванивает абонентам? Компания ответила на вопросы читателей amic.ru
Узнали, на сколько повысят тарифы с 1 декабря и будут ли ещё вручать бонусы за подписку на электронные квитанции
На прошлой неделе жители Барнаула задавали вопросы через портал amic.ru горэлектросети. Консультации специалистов компании могли получить все желающие. Больше всего читателей интересовало, на сколько повысят тарифы с 1 декабря, Зачем БГЭС перезванивает абонентам и почему в квитанции нет переданных показаний электросчётчика. Ответы на эти и другие вопросы читайте здесь.
Вопрос:
Мне перезвонили из горэлектросети. Прям в 8:20 утра. Поинтересовались, зачем я звонил. Даже предложили помощь в решении моих вопросов. Что случилось? Не ожидал такого сервиса от монополиста.
БГЭС:
К сожалению, нам не всегда удаётся ответить на звонок абонента, если все телефонные линии загружены и наши операторы заняты. Однако это вовсе не значит, что ваш вызов потерян. Подключённая CRM-система обрабатывает все входящие звонки. Если операторы свободны, система направляет звонок к ним, если вызов пропущен — она это фиксирует. Позже освободивший сотрудник перезванивает абоненту. Хочется верить, что вы были приятно удивлены, когда наш оператор перезвонил, и получили ответ на интересовавшую вас информацию. Для нас важно, чтобы кол-центр работал хорошо, поэтому мы проводим мониторинг телефонных разговоров. Онлайн-системы позволяют оценить качество работы сотрудников и проверить её на соответствие принятым в Барнаульской горэлектросети стандартам обслуживания клиентов. Учитываются продолжительность консультации по телефону и полнота ответа на заданные абонентом вопросы.
Вопрос:
Моя подруга выиграла 1000 рублей. Я тоже хочу перейти на электронные квитанции, когда будет очередная акция?
БГЭС:
В ближайшее время наша компания не планирует проведение промоакций по подписке на электронные квитанции. Однако ваше желание отказаться от бумажного варианта платёжных документов — верное, современное и имеет ряд преимуществ. Во-первых, электронная квитанция не зависит от работы почтовой службы и приходит намного быстрее, нежели её печатная копия. Во-вторых, данный платёжный документ не потеряется и будет доступен вам с любого мобильного устройства с выходом в интернет. В-третьих, немаловажный плюс, сохраняется конфиденциальность ваших данных. Любопытный сосед не сможет заглянуть в ваш почтовый ящик и проверить, например, наличие задолженности. Подписаться на электронные квитанции очень просто. Зайдите в «Личный кабинет абонента» на сайте www.bges.ru или в мобильном приложении. Для этого нужно знать номер лицевого счёта и индивидуальный ПИН-код (его компания размещает в ежемесячных квитанциях). Во вкладке «Мои лицевые счета» необходимо поставить галочку напротив графы «Даю согласие на условия получения квитанции на email».
Вопрос:
Правительство сказало, что с 1 декабря повысят тарифы на электроэнергию, сколько будет стоить киловатт?
БГЭС:
Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории региона устанавливает Управление по государственному регулированию цен и тарифов Алтайского края. На сегодняшний день отсутствует официальная информация по заданному вами вопросу.
Вопрос:
Передал показания в горэлектросеть через СМС 21 сентября. Мои показания в этом месяце — 16628. В прошлом было — 16337. Если я правильно понимаю, в квитанции должна стоять разница: 16 628 — 16 337 = 291! Мне пришли совсем другие цифры. Меньше заявленных.
БГЭС:
К сожалению, вы не сообщили свой адрес или номер лицевого счёта. Мы можем лишь строить предположения, отвечая на ваш вопрос. Один из вариантов: вы допустили ошибку при передаче показаний, и система их автоматически отклонила. В результате вам начислили в квитанции сумму, исходя из среднемесячных показаний. К слову, есть ряд распространённых ошибок абонентов, которые передают показания по СМС или электронной почте. Текст сообщения должен содержать: Лицевой счёт*ПИН-код*показания#. Например, 12345678*1234*12345#. После «решётки» ничего писать не нужно, иначе программа не сможет обработать данные. Также важно учитывать, что в показаниях указываются только киловатт-часы. На шкале прибора учёта — это цифры до запятой. Программа забракует показания, если вы передали все цифры по причине слишком большого потребления. К нам же поступит сигнал, что требуется проверка данного счётчика.
Можно ли без согласия абонента подписать его на электронные квитанции? БГЭС ответила на вопросы барнаульцев