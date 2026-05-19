ВОЗ предупредила о вероятности новой глобальной пандемии

Новая пандемия может превзойти по широте распространения вспышки коронавируса и лихорадки Эбола

19 мая 2026, 22:38, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальный совет по мониторингу готовности (GPMB) предупредили о растущем риске новой глобальной пандемии, которая может превзойти по широте распространения вспышки коронавируса и лихорадки Эбола. Об этом сообщает "Коммерсант".

В докладе говорится, в последние годы вспышки инфекционных заболеваний происходят все чаще и оказывают серьезное воздействие на здравоохранение, экономику и социальную стабильность.

Как отмечают эксперты, мир не стал более безопасным после пандемии COVID-19 и вспышек Эболы. Среди ключевых факторов угрозы названы активная международная мобильность, экологические изменения и снижение доверия населения к государственным институтам.

В середине мая в Демократической Республике Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. По данным "Би-би-си", жертвами инфекции стал 131 человек, еще у 513 выявлены признаки заражения. Также три случая заболевания, один из которых летальный, подтвердили в Уганде.