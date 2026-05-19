ВОЗ предупредила о вероятности новой глобальной пандемии
Новая пандемия может превзойти по широте распространения вспышки коронавируса и лихорадки Эбола
19 мая 2026, 22:38, ИА Амител
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Глобальный совет по мониторингу готовности (GPMB) предупредили о растущем риске новой глобальной пандемии, которая может превзойти по широте распространения вспышки коронавируса и лихорадки Эбола. Об этом сообщает "Коммерсант".
В докладе говорится, в последние годы вспышки инфекционных заболеваний происходят все чаще и оказывают серьезное воздействие на здравоохранение, экономику и социальную стабильность.
Как отмечают эксперты, мир не стал более безопасным после пандемии COVID-19 и вспышек Эболы. Среди ключевых факторов угрозы названы активная международная мобильность, экологические изменения и снижение доверия населения к государственным институтам.
В середине мая в Демократической Республике Конго произошла новая вспышка лихорадки Эбола. По данным "Би-би-си", жертвами инфекции стал 131 человек, еще у 513 выявлены признаки заражения. Также три случая заболевания, один из которых летальный, подтвердили в Уганде.
22:49:32 19-05-2026
дракхи распылили над планетой вирус, который активируется через 5 лет.
экскалибур искал вакцину, но так и не нашел ((
00:40:33 20-05-2026
Когда уймётся ВОЗ бухтеть про "пандемии",
Которых не было ни в мире, ни в России?
10:38:23 20-05-2026
зачем наши СМИ разносят чушь от этой организации? писать не о чем больше?
11:11:18 20-05-2026
Трамп вышел из воз.
13:47:18 20-05-2026
воз данво пора признать экстремиссой организацией и запретить упоминание в сми, пусть они у пендосов там вещают.