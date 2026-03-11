Шесть лет назад ВОЗ объявила вспышку ковида пандемией мирового масштаба. Как это было

11 марта 2020 года мир изменился на долгие годы, и даже сейчас, когда коронавирус, казалось бы, победили всеобщими усилиями, над человечеством продолжает висеть эта угроза

11 марта 2026, 14:16, ИА Амител

Коронавирус / Фото: amic.ru

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 носит характер пандемии. Проще говоря: эпидемия — это когда заболевание бушует внутри одной страны, а пандемия — необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории нескольких стран или континентов. И даже сейчас, по словам экспертов, коронавирус никуда не делся: случаи COVID-19 фиксируются до сих пор — и весной, и летом.

По данным на 12 марта 2020 года, на следующий день после объявления пандемии число заразившихся коронавирусом достигло 126 572 человек. Скончался 4621 человек. Вирус зарегистрировали в 114 странах.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», — заявил шесть лет назад гендиректор ВОЗ.

Впрочем, тогда, судя по всему, он еще не осознавал, каких реальных масштабов достигнет пандемия. По состоянию на январь 2025 года (последние данные) было зарегистрировано свыше 777 млн случаев заболевания по всему миру, а летальных исходов — более 7 млн.

Кстати. О новом вирусе заговорили в конце 2019 года, когда правительство Китая сообщило Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной болезни в городе Ухань.

Карта заражений COVID-19 по данным за 9 марта 2020 года / Инфографика: amic.ru

Первые дни пандемии в России и мире

12 марта стало известно, что около десяти депутатов Госдумы отправили на карантин по коронавирусу после того, как переведенный на самоизоляцию народный избранник Сергей Катаносов проигнорировал требование медиков и несколько дней посещал заседания.

В Липецке из-за коронавируса отменили крестный ход против коронавируса. Организатор мероприятия после этого призвал участников читать молитвы дома. В этот день в Липецкой области уже ввели карантин, поэтому массовое мероприятие попросту не могло состояться, даже такое важное.

Что касается всей России, то в стране рекомендовали сократить количество проводимых массовых мероприятий, а также начали отменять крупные спортивные турниры. С 13 марта Россия ввела ограничение авиасообщения с Италией, Германией, Испанией и Францией. Частично сохранили рейсы в Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и Рим. Ранее страна ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном.

Как жил Барнаул в 2020 году, когда в мире бушевал коронавирус / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников / Екатерина Смолихина

По данным на 13 марта, число зараженных в России увеличилось до 45. Большинство инфицированных в последние две недели посещали Италию, Францию и Австрию. Роспотребнадзор порекомендовал дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса, причем делать это посоветовали каждый день.

В Кремле рассказали, что за здоровьем президента России Владимира Путина во время эпидемии коронавируса следят каждый день. И даже заверили, что заболеть у президента не получится. Кстати, в 2022 году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин ни разу не болел коронавирусом за все время пандемии, потому что первоначально сделал прививку "Спутником V".

В Китае рассказали, что распространение заболевания может остановиться уже к июню 2020 года. Однако предупредили, что если страны не примут необходимые меры, пандемия может продлиться и дольше. А вот различные эксперты сразу сказали, что неведомая ранее болезнь окажет на мир воздействие куда большее, чем предполагалось, и "миру придется не по себе". Собственно, так в итоге и получилось.

Первые дни пандемии в Алтайском крае

Как сообщили 13 марта, в Алтайском крае более 50 человек проверили на коронавирус, диагноз ни у кого не подтвердился. 39 человек, попавших под обследование, прибыли из-за рубежа: подавляющее большинство — 34 человека — приехали на Алтай из Китая, четверо — из Северной Кореи, один прилетел из Италии. Еще 15 человек за границей не были, но заболели внебольничной пневмонией, их также проверили на коронавирус.

Кстати, в барнаульском аэропорту сразу начали проверять туристов на COVID-19. На борт самолета после посадки поднимался представитель санитарно-контрольного пункта (СКП) Роспотребнадзора, который проверял у всех пассажиров температуру тепловизором, а также выяснял у старшего бортпроводника информацию о жалобах на недомогание во время рейса. Кроме того, пассажирам раздавали анкеты с вопросами о месте отдыха и состоянии здоровья.

В первые дни пандемии в Алтайском крае просто так сдать анализы на ковид не получалось. На такое обследование отправлял только лечащий врач, и только в том случае, если человек прибыл из страны, где есть очаг коронавируса, и были характерные симптомы. Также отправляли на анализ, если была тяжелая форма пневмонии.

Как выглядел центр по борьбе с коронавирусом в Барнауле, куда доставили первого зараженного / Фото: amic.ru

О первом случае заражения коронавирусом в Алтайском крае стало известно 29 марта. Женщина прилетела из Доминиканской Республики. 30 марта подтвердили второй случай заболевания коронавирусом в крае — им стал супруг туристки. Зараженных госпитализировали в инфекционное отделение горбольницы № 5.

Глава Барнаула Вячеслав Франк в связи с первыми заболеваниями коронавирусом в городе призвал жителей к соблюдению всех мер безопасности: «Ситуация серьезная. Сегодня от сознательности каждого из нас зависит скорость распространения вируса».

В Алтайском крае за все время коронавирусом заразился 344 621 человек, умерло 8883 человека, выздоровело 335 713 человек.