ВОЗ впервые представила стандарты лечения ожирения семаглутидом

Препарат, снижающий вес в среднем на 15% за 68 недель, включен в перечень важнейших лекарств

19 декабря 2025, 23:15, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru
Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Всемирная организация здравоохранения представила первые международные стандарты по применению инновационного препарата семаглутид для лечения ожирения. Организация включила его в свой перечень основных лекарственных средств, признав ключевым терапевтическим средством в борьбе с этим заболеванием, сообщает karelinform.ru со ссылкой на "Новые известия".

ВОЗ бьет тревогу: по ее данным, в 2024 году ожирение стало причиной 3,7 миллиона смертей. Если не принять активных мер, к 2030 году число людей с этим диагнозом в мире может удвоиться, а ежегодные экономические потери достигнут 3 триллионов долларов.

Как работает семаглутид?

Первоначально разработанный для лечения диабета второго типа, семаглутид продемонстрировал высокую эффективность в снижении веса. Его действие основано на трех механизмах:

  1. Стимуляция секреции инсулина.

  2. Подавление аппетита за счет воздействия на центры насыщения в головном мозге.

  3. Замедление опорожнения желудка, что продлевает чувство сытости.

Доказанная эффективность

Клиническое исследование STEP 1, опубликованное в авторитетном New England Journal of Medicine, показало: у пациентов с ожирением прием семаглутида в сочетании с изменением образа жизни привел к среднему снижению веса на 14,9% за 68 недель.

Ситуация в России

В РФ доступен отечественный аналог – препарат "Велгия Эко". По данным аналитического агентства DSM Group, в 2024 году объем продаж лекарств на основе семаглутида в России вырос на 47%, что отражает растущий спрос на современные методы терапии ожирения.

Комментарии 5

Musik

13:01:33 20-12-2025

Я знаю как лечить жыробасов.

Гость

16:59:52 20-12-2025

Musik (13:01:33 20-12-2025) Я знаю как лечить жыробасов. ... Сначала грамоте обучись, вспомни правила их начальной школы про "жи-ши.."

гость

16:08:40 21-12-2025

"Замедление опорожнения желудка, что продлевает чувство сытости." - а это не вредно?

Гость

00:29:31 22-12-2025

гость (16:08:40 21-12-2025) "Замедление опорожнения желудка, что продлевает чувство сыто... нужна титрация и обяз консультация врача. побочка разная для разных групп пациентов, заболеваний и тд

гость

14:31:33 22-12-2025

Зачем вливать в себя лекарства с обязательными побочками, если можно чуть меньше есть всего, кроме сырых и вареных овощей , которых можно чуть больше и заняться физкультурой. У вас в многоэтажках всё снегом завалено. Помогите дворникам. Час-полтора лопатой кидаешь снег минус 400г . Проверено. Главное, не натрескаться после этого. А худым можно.

