ВОЗ впервые представила стандарты лечения ожирения семаглутидом
Препарат, снижающий вес в среднем на 15% за 68 недель, включен в перечень важнейших лекарств
19 декабря 2025, 23:15, ИА Амител
Всемирная организация здравоохранения представила первые международные стандарты по применению инновационного препарата семаглутид для лечения ожирения. Организация включила его в свой перечень основных лекарственных средств, признав ключевым терапевтическим средством в борьбе с этим заболеванием, сообщает karelinform.ru со ссылкой на "Новые известия".
ВОЗ бьет тревогу: по ее данным, в 2024 году ожирение стало причиной 3,7 миллиона смертей. Если не принять активных мер, к 2030 году число людей с этим диагнозом в мире может удвоиться, а ежегодные экономические потери достигнут 3 триллионов долларов.
Как работает семаглутид?
Первоначально разработанный для лечения диабета второго типа, семаглутид продемонстрировал высокую эффективность в снижении веса. Его действие основано на трех механизмах:
-
Стимуляция секреции инсулина.
-
Подавление аппетита за счет воздействия на центры насыщения в головном мозге.
-
Замедление опорожнения желудка, что продлевает чувство сытости.
Доказанная эффективность
Клиническое исследование STEP 1, опубликованное в авторитетном New England Journal of Medicine, показало: у пациентов с ожирением прием семаглутида в сочетании с изменением образа жизни привел к среднему снижению веса на 14,9% за 68 недель.
Ситуация в России
В РФ доступен отечественный аналог – препарат "Велгия Эко". По данным аналитического агентства DSM Group, в 2024 году объем продаж лекарств на основе семаглутида в России вырос на 47%, что отражает растущий спрос на современные методы терапии ожирения.
13:01:33 20-12-2025
Я знаю как лечить жыробасов.
16:59:52 20-12-2025
Musik (13:01:33 20-12-2025) Я знаю как лечить жыробасов. ... Сначала грамоте обучись, вспомни правила их начальной школы про "жи-ши.."
16:08:40 21-12-2025
"Замедление опорожнения желудка, что продлевает чувство сытости." - а это не вредно?
00:29:31 22-12-2025
гость (16:08:40 21-12-2025) "Замедление опорожнения желудка, что продлевает чувство сыто... нужна титрация и обяз консультация врача. побочка разная для разных групп пациентов, заболеваний и тд
14:31:33 22-12-2025
Зачем вливать в себя лекарства с обязательными побочками, если можно чуть меньше есть всего, кроме сырых и вареных овощей , которых можно чуть больше и заняться физкультурой. У вас в многоэтажках всё снегом завалено. Помогите дворникам. Час-полтора лопатой кидаешь снег минус 400г . Проверено. Главное, не натрескаться после этого. А худым можно.