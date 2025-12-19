ВОЗ впервые представила стандарты лечения ожирения семаглутидом

Препарат, снижающий вес в среднем на 15% за 68 недель, включен в перечень важнейших лекарств

19 декабря 2025, 23:15, ИА Амител

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

Всемирная организация здравоохранения представила первые международные стандарты по применению инновационного препарата семаглутид для лечения ожирения. Организация включила его в свой перечень основных лекарственных средств, признав ключевым терапевтическим средством в борьбе с этим заболеванием, сообщает karelinform.ru со ссылкой на "Новые известия".

ВОЗ бьет тревогу: по ее данным, в 2024 году ожирение стало причиной 3,7 миллиона смертей. Если не принять активных мер, к 2030 году число людей с этим диагнозом в мире может удвоиться, а ежегодные экономические потери достигнут 3 триллионов долларов.

Как работает семаглутид?

Первоначально разработанный для лечения диабета второго типа, семаглутид продемонстрировал высокую эффективность в снижении веса. Его действие основано на трех механизмах:

Стимуляция секреции инсулина. Подавление аппетита за счет воздействия на центры насыщения в головном мозге. Замедление опорожнения желудка, что продлевает чувство сытости.

Доказанная эффективность

Клиническое исследование STEP 1, опубликованное в авторитетном New England Journal of Medicine, показало: у пациентов с ожирением прием семаглутида в сочетании с изменением образа жизни привел к среднему снижению веса на 14,9% за 68 недель.

Ситуация в России

В РФ доступен отечественный аналог – препарат "Велгия Эко". По данным аналитического агентства DSM Group, в 2024 году объем продаж лекарств на основе семаглутида в России вырос на 47%, что отражает растущий спрос на современные методы терапии ожирения.