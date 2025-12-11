Ждем отечественный "Оземпик". В России разрабатывают препарат от ожирения на травах

Побочных эффектов у такого средства будет меньше, чем у современных аналогов

Российские ученые работают над новым препаратом от ожирения, в основе которого будут природные компоненты. Фактически речь идет о варианте "Оземпика" на растительной базе – основу будущего лекарства составит дигидрокверцетин, получаемый из лиственницы, пишет Telegram-канал "Кровавая барыня".

Изначально это соединение применялось как антиоксидант, однако специалисты Сеченовского университета обратили внимание на необычный эффект: в экспериментах животные, которым давали дигидрокверцетин, стабильно теряли около 5% массы тела в месяц. Исследователи предположили, что такой же механизм может работать и у людей, и решили развивать направление.

Главная трудность – вещество почти не всасывается организмом человека. Чтобы повысить его биодоступность, ученые создают композиции дигидрокверцетина с аминокислотами.

«Мы делаем композиции дигидрокверцетина с различными соединениями, в частности, пытаемся повысить биологическую доступность за счет добавления основных аминокислот – лизина, аргинина, гистидина. Проводим оценку полученных композиций, и ту, которая окажется наиболее эффективной, планируем использовать на следующем этапе исследования», – рассказал доцент кафедры химии Сеченовского университета Роман Терехов.

Следующим шагом станут дополнительные испытания на животных. Если результаты будут убедительными и препарат подтвердит безопасность, разработчики рассчитывают перейти к созданию первой отечественной терапии против ожирения на растительной основе. Ожидается, что побочных эффектов у такого средства будет меньше, чем у современных аналогов.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша выступила с инициативой введения налога на сахар как меры борьбы с эпидемией ожирения в России. По ее прогнозам, к 2030 году каждый второй россиянин может столкнуться с проблемой лишнего веса.