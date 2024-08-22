Возможному "политеховскому маньяку" Виталию Манишину могут вынести приговор осенью

Представители потерпевшей стороны рассказали, что Манишин ведет себя надменно и извинений не приносил

22 августа 2024, 12:15, ИА Амител

Виталий Манишин в суде / Фото: amic.ru

Приговор возможному "политеховскому маньяку" Виталию Манишину, обвиняемому в убийстве 11 девушек и женщин, могут огласить уже этой осенью, сообщают "Вести. Дежурная часть".

"Уголовное дело рассматривают в закрытом режиме. Родные 11 жертв, с которыми, по версии следствия, расправился Виталий Манишин, участвуют в заседаниях по видеосвязи. Большинство давно уехало из Барнаула, не общаются с прессой – слишком больно ворошить прошлое. Все ждут приговора, который суд планирует огласить уже этой осенью", - говорится в сообщении.

Как отмечает "КП-Барнаул", 21 августа в Калманском районном суде прошло очередное заседание по делу Манишина: судья закончила рассматривать дело Елены Анисимовой, шестой жертвы.

Представители потерпевшей стороны рассказали изданию, что поведение Манишина на протяжении всех судебных заседаний не меняется.

"Комментариев, пояснений он не дает, опираясь на 51-ую статью Конституции РФ. Он ведет себя несколько надменно, старается не слушать, ищет малейшие несостыковки. Извинений потерпевшим он не приносил", - отметили они.

Напомним, Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве, которое случилось 16 сентября 1989 года. После этого Манишин сознался еще в 10 убийствах. В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд. Манишин может избежать пожизненного срока. Однако родителей убитых девушек устроит только пожизненный приговор, рассказал amic.ru отец последней жертвы, 17-летней Ксении Киргизовой.

Ранее amic.ru подробно рассказал, кого и когда убил "политеховский" маньяк: список жертв.