Возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 6 сентября
В утренние часы местами туман
06 сентября 2024, 06:00, ИА Амител
Падающие листья / Фото: unsplash.com
От +13 до +18 градусов ожидается в Алтайском крае днем 6 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от +15 до +17 градусов. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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