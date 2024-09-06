Возможны грозы. О погоде в Алтайском крае 6 сентября

В утренние часы местами туман

06 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Падающие листья / Фото: unsplash.com

От +13 до +18 градусов ожидается в Алтайском крае днем 6 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +15 до +17 градусов. Временами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.