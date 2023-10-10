Вознаграждение за сообщения о плевках введут в российском регионе

Ранее в регионе появился немаленький штраф за плевки

10 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Правительство Ярославской области готовит документ о денежном вознаграждении за помощь в поимке тех, кто плюет в общественных местах, сообщает РИА Новости.

Как пояснила зампред правительства Татьяна Потемкина, главная цель инициативы – сделать регион чище, комфортнее и более благоустроенной.

"И речь идет не только о плевках, но и расклейке объявлений, выбросе мусора и других правонарушениях", – отметила Потемкина.

Она подчеркнула, что чем больше людей будут следить за порядком, тем меньше будет нарушителей. А иначе вандалы всегда будут чувствовать себя безнаказанными.

Напомним, в июне в Ярославской области появился штраф за плевки: за первый раз – 1,5 тыс. рублей, а при повторном нарушении – 3 тыс. рублей.