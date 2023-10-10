Вознаграждение за сообщения о плевках введут в российском регионе
Ранее в регионе появился немаленький штраф за плевки
10 октября 2023, 10:15, ИА Амител
Правительство Ярославской области готовит документ о денежном вознаграждении за помощь в поимке тех, кто плюет в общественных местах, сообщает РИА Новости.
Как пояснила зампред правительства Татьяна Потемкина, главная цель инициативы – сделать регион чище, комфортнее и более благоустроенной.
"И речь идет не только о плевках, но и расклейке объявлений, выбросе мусора и других правонарушениях", – отметила Потемкина.
Она подчеркнула, что чем больше людей будут следить за порядком, тем меньше будет нарушителей. А иначе вандалы всегда будут чувствовать себя безнаказанными.
Напомним, в июне в Ярославской области появился штраф за плевки: за первый раз – 1,5 тыс. рублей, а при повторном нарушении – 3 тыс. рублей.
10:17:04 10-10-2023
тьфу на вас
10:26:59 10-10-2023
Я сначала подумал о Татарстане
10:33:40 10-10-2023
А если пукнуть, тоже отслеживать будут ??? )))
12:33:50 10-10-2023
Гость (10:33:40 10-10-2023) А если пукнуть, тоже отслеживать будут ??? )))... Конечно! Вы же озоновый слой разрушаете, пукая на него =)
10:35:25 10-10-2023
т.е с срущими собаками и те кто мусорит везде уже разобрались
12:32:53 10-10-2023
Гость (10:35:25 10-10-2023) т.е с срущими собаками и те кто мусорит везде уже разобралис... Читайте внимательнее. Выявлять предлагают всех, кто мусорит. Про плевки Амик написал, выдернув слова из текста.
13:11:51 10-10-2023
Гость (12:32:53 10-10-2023) Читайте внимательнее. Выявлять предлагают всех, кто мусорит.... Так для этого же читать надо. а ниахооотаааа
10:46:19 10-10-2023
Видеокамеры
10:48:17 10-10-2023
А как они их ловить то будут ? Механизм мне непонятен. Как доказывать факт плевка ? Слова кого-либо тут явно не прокатят, т.к. это будет просто бездоказательно. Только видеофиксация может быть.
11:22:19 10-10-2023
в пробке, дверь машины открывают и плюют. А в машине своей слабо харчкуть)
11:44:14 10-10-2023
Довожу до вашего сведения- г-н президент велел нефтяным магнатам снизить цены на бензин, а они плевали на него и его повеления...И это происходит уже не первый раз! Соберите с них со всех штрафы в 3тр!!!!
11:45:33 10-10-2023
Про пукнуть это интересное предложение. Ежели что, придумаем.
11:51:21 10-10-2023
У нас с распитием спиртного в общественных местах уже так же борются, т.е. никак, все пьют где хотят и что хотят. Хотя закон есть, но никто не контролирует его выполнение. Закон о тишине есть, но на него просто плюют и ничего никто не предпринимает
12:01:29 10-10-2023
Жвачками заплевали все тротуары
16:14:04 10-10-2023
ивсе это ведет к одному...оз общество делают крыс. котоыре будут лишь доносить друг на друга, сраться , злобиться и драться. 25 лет назад в Германии сталкивался с этими камерами, плевками, доносами, показаллось это дикостью. - и вот пришло это сюда. В итоге наше будующее - запертая клетка, где все как крысы по норкам, и как в курятнике кто выше заберется чтоб лишь бы срать соседу на голову. мерзкие законы.
14:29:28 11-10-2023
Молодцы. Больше серьёзных проблем в Ярославской области нету. С плевками и мусором боремся через доносы.