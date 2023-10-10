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Вознаграждение за сообщения о плевках введут в российском регионе

Ранее в регионе появился немаленький штраф за плевки

10 октября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Правительство Ярославской области готовит документ о денежном вознаграждении за помощь в поимке тех, кто плюет в общественных местах, сообщает РИА Новости.

Как пояснила зампред правительства Татьяна Потемкина, главная цель инициативы – сделать регион чище, комфортнее и более благоустроенной.

"И речь идет не только о плевках, но и расклейке объявлений, выбросе мусора и других правонарушениях", – отметила Потемкина.

Она подчеркнула, что чем больше людей будут следить за порядком, тем меньше будет нарушителей. А иначе вандалы всегда будут чувствовать себя безнаказанными.

Напомним, в июне в Ярославской области появился штраф за плевки: за первый раз – 1,5 тыс. рублей, а при повторном нарушении – 3 тыс. рублей.

выплаты

Комментарии 16

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Гость

10:17:04 10-10-2023

тьфу на вас

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Гость

10:26:59 10-10-2023

Я сначала подумал о Татарстане

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Гость

10:33:40 10-10-2023

А если пукнуть, тоже отслеживать будут ??? )))

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Гость

12:33:50 10-10-2023

Гость (10:33:40 10-10-2023) А если пукнуть, тоже отслеживать будут ??? )))... Конечно! Вы же озоновый слой разрушаете, пукая на него =)

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Гость

10:35:25 10-10-2023

т.е с срущими собаками и те кто мусорит везде уже разобрались

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Гость

12:32:53 10-10-2023

Гость (10:35:25 10-10-2023) т.е с срущими собаками и те кто мусорит везде уже разобралис... Читайте внимательнее. Выявлять предлагают всех, кто мусорит. Про плевки Амик написал, выдернув слова из текста.

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Гость

13:11:51 10-10-2023

Гость (12:32:53 10-10-2023) Читайте внимательнее. Выявлять предлагают всех, кто мусорит.... Так для этого же читать надо. а ниахооотаааа

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Гость

10:46:19 10-10-2023

Видеокамеры

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Гость

10:48:17 10-10-2023

А как они их ловить то будут ? Механизм мне непонятен. Как доказывать факт плевка ? Слова кого-либо тут явно не прокатят, т.к. это будет просто бездоказательно. Только видеофиксация может быть.

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Гость

11:22:19 10-10-2023

в пробке, дверь машины открывают и плюют. А в машине своей слабо харчкуть)

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Изя

11:44:14 10-10-2023

Довожу до вашего сведения- г-н президент велел нефтяным магнатам снизить цены на бензин, а они плевали на него и его повеления...И это происходит уже не первый раз! Соберите с них со всех штрафы в 3тр!!!!

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гость

11:45:33 10-10-2023

Про пукнуть это интересное предложение. Ежели что, придумаем.

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Гость

11:51:21 10-10-2023

У нас с распитием спиртного в общественных местах уже так же борются, т.е. никак, все пьют где хотят и что хотят. Хотя закон есть, но никто не контролирует его выполнение. Закон о тишине есть, но на него просто плюют и ничего никто не предпринимает

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Гость

12:01:29 10-10-2023

Жвачками заплевали все тротуары

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Гость

16:14:04 10-10-2023

ивсе это ведет к одному...оз общество делают крыс. котоыре будут лишь доносить друг на друга, сраться , злобиться и драться. 25 лет назад в Германии сталкивался с этими камерами, плевками, доносами, показаллось это дикостью. - и вот пришло это сюда. В итоге наше будующее - запертая клетка, где все как крысы по норкам, и как в курятнике кто выше заберется чтоб лишь бы срать соседу на голову. мерзкие законы.

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Гость

14:29:28 11-10-2023

Молодцы. Больше серьёзных проблем в Ярославской области нету. С плевками и мусором боремся через доносы.

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