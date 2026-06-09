Возвращать деньги жертвам мошенников будут обязаны банки и сотовые операторы
Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко
09 июня 2026, 14:15, ИА Амител
Банки и сотовые операторы обяжут возвращать жертвам мошенников потерянные деньги, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Однако только при одном условии — если они не будут выполнять требования по противодействию злоумышленникам, пишет РИА Новости.
«Если организация игнорирует эти положения — клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника», — заявил он.
Но, как отметил Григоренко, полностью ответственность с человека не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику — она не обязана платить компенсацию.
14:49:49 09-06-2026
Если организация выполнила требования -- ну так надо сделать такие требования, чтобы при их выполнении деньги никуда не ушли. Например, не выдавать кредит без личного присутствия. Иначе они и требованя выполнят, и кредит дадут налево
15:32:27 09-06-2026
Если бы банки и сотовые операторы выполняли выполняли свои обязательства по хранению персональных данных, то мошенничества не было бы ВООБЩЕ. Откуда мошенники знают столько номеров и личных данных о людях?
18:21:26 09-06-2026
И теперь чтобы компенсировать это они поднимут цены? Гениально!