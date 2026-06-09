Возвращать деньги жертвам мошенников будут обязаны банки и сотовые операторы

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко

09 июня 2026, 14:15, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Банки и сотовые операторы обяжут возвращать жертвам мошенников потерянные деньги, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Однако только при одном условии — если они не будут выполнять требования по противодействию злоумышленникам, пишет РИА Новости.

«Если организация игнорирует эти положения — клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника», — заявил он.

Но, как отметил Григоренко, полностью ответственность с человека не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику — она не обязана платить компенсацию.