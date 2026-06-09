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Возвращать деньги жертвам мошенников будут обязаны банки и сотовые операторы

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко

09 июня 2026, 14:15, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Банки и сотовые операторы обяжут возвращать жертвам мошенников потерянные деньги, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Однако только при одном условии — если они не будут выполнять требования по противодействию злоумышленникам, пишет РИА Новости.

«Если организация игнорирует эти положения — клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника», — заявил он.

Но, как отметил Григоренко, полностью ответственность с человека не снимается. Если организация выполнила требования, а клиент все равно передал деньги мошеннику — она не обязана платить компенсацию.

Пенсионерка / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

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Комментарии 3

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Гость

14:49:49 09-06-2026

Если организация выполнила требования -- ну так надо сделать такие требования, чтобы при их выполнении деньги никуда не ушли. Например, не выдавать кредит без личного присутствия. Иначе они и требованя выполнят, и кредит дадут налево

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Гость

15:32:27 09-06-2026

Если бы банки и сотовые операторы выполняли выполняли свои обязательства по хранению персональных данных, то мошенничества не было бы ВООБЩЕ. Откуда мошенники знают столько номеров и личных данных о людях?

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Гость

18:21:26 09-06-2026

И теперь чтобы компенсировать это они поднимут цены? Гениально!

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