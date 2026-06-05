На Алтае мошенники лишили пенсионерку денег, когда возвращали ранее украденные 1,2 млн

Женщина отправила фото с развернутым паспортом и пополнила счет для "активации карты", осталось только заплатить "налог"

05 июня 2026, 11:00, ИА Амител

Пенсионерка / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае 65-летняя жительница Бийского района повторно стала жертвой мошенников, сообщает региональное МВД.

В 2024 году пенсионерка увидела объявление о заработке на бирже. Она вложила около 15 тыс. рублей и вскоре зафиксировала "прибыль" в размере почти 600 тыс. рублей. Когда попыталась вывести деньги, ей сообщили, что карты "заблокированы" и для успешной операции необходимо указать доверенное лицо.

«Сельчанку убедили, что для оформления нужно внести 790 тыс. рублей со счета мужа. Когда и этих денег оказалось недостаточно, мошенники потребовали привлечь еще одно доверенное лицо. Супружеская пара обратилась к знакомому, на которого оформили несколько кредитов на 450 тыс. рублей. Вывести деньги они так и не смогли», — рассказали в ведомстве.

Спустя два года пенсионерке позвонил якобы сотрудник службы безопасности. Он сообщил, что похищенные ранее деньги нашлись в одном из зарубежных банков и их можно вернуть.

Пенсионерке предложили оформить "личный кабинет" и пройти "верификацию". Для этого потребовалось отправить фото с развернутым паспортом.

После этого выдали логин и пароль от "банковского кабинета", однако для "активации карты" нужно было пополнить счет на 25 тыс. рублей. Женщина перевела деньги и стала ждать.

Вскоре вновь позвонили и сообщили, что для получения всей суммы необходимо оплатить "налог" в размере почти 60 тыс. рублей. Женщина ответила, что таких денег у нее нет. Тогда собеседник заявил, что средства будут "заморожены", и прервал разговор.

Ранее в Алтайском крае пенсионерка накопила 10 млн и сказала дочери, что деньги надо отдать мошенникам, но та отказалась и обратилась в полицию.