Гигантская шишка выросла у россиянки после нападения загадочного насекомого в Египте

01 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

Шишка после укуса насекомого / Фото: Shot

У россиянки, отдыхавшей в Египте, после укуса неизвестного насекомого выросла огромная шишка – вероятнее всего, женщину атаковала ночная сольпуга, известная как верблюжий паук.

Как сообщает Shot, инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе. Во время ужина на пляже, когда стемнело, туристку укусило крупное насекомое. Почти сразу на месте укуса появилась гематома, которая быстро увеличивалась в размерах.

Отельный медик не смог определить, кто именно укусил женщину, однако сама пострадавшая уверена, что это была сольпуга – огромный пустынный паук длиной до 15 сантиметров. Эти насекомые особенно активны в темное время суток и часто встречаются на египетских курортах.

Хотя сольпуги не ядовиты, их укусы вызывают сильное воспаление и могут привести к заражению крови из-за бактерий и остатков гниющей пищи, попадающих в рану. Туристке удалось снять воспаление при помощи египетских мазей, однако последствия нападения оказались крайне болезненными.

