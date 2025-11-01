Гигантская шишка выросла у россиянки после нападения загадочного насекомого в Египте
Отельный медик не смог определить, кто именно укусил женщину
01 ноября 2025, 14:00, ИА Амител
У россиянки, отдыхавшей в Египте, после укуса неизвестного насекомого выросла огромная шишка – вероятнее всего, женщину атаковала ночная сольпуга, известная как верблюжий паук.
Как сообщает Shot, инцидент произошел в четырехзвездочном отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе. Во время ужина на пляже, когда стемнело, туристку укусило крупное насекомое. Почти сразу на месте укуса появилась гематома, которая быстро увеличивалась в размерах.
Отельный медик не смог определить, кто именно укусил женщину, однако сама пострадавшая уверена, что это была сольпуга – огромный пустынный паук длиной до 15 сантиметров. Эти насекомые особенно активны в темное время суток и часто встречаются на египетских курортах.
Хотя сольпуги не ядовиты, их укусы вызывают сильное воспаление и могут привести к заражению крови из-за бактерий и остатков гниющей пищи, попадающих в рану. Туристке удалось снять воспаление при помощи египетских мазей, однако последствия нападения оказались крайне болезненными.
Ранее сообщалось, что смертельно опасный клоп "ласковый убийца" укусил россиянина в Таиланде. Эти насекомые встречаются там редко, но считаются крайне опасными переносчиками болезни Шагаса – смертельного американского трипаносомоза.
15:37:56 01-11-2025
там паук отрыгивает пищеварительный сок и потом выпивает полученный белковый коктейль. нужно срочно дренировать и чистить, хорошо бы детокс-капельницу. либо это яйцекладом введены яйца и теперь там под кожей черви , которые питаются пациенткой, такое там тоже есть в большом количестве
21:12:55 01-11-2025
Я видел фильм с Сигурни Уивер, который похоже начинался