У блогерши из Уфы взорвалась грудь на тренировке

Причина – силиконовый имплант

17 января 2026, 20:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во время занятий кроссфитом у уфимской блогерши произошел разрыв грудного импланта, информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

По информации издания, примерно шесть лет назад женщина сделала операцию по увеличению груди. Оперативное вмешательство было выполнено знакомым хирургом за 200 тысяч рублей наличными и без оформления каких-либо официальных бумаг.

Приблизительно через шесть лет блогерша почувствовала внезапную боль в груди и услышала отчетливый хлопок, когда выполняла силовое упражнение на тренировке. После инцидента девушка официально обратилась в частную клинику, где доктора были удивлены увиденным. Они отметили, что имплант разорвался необычным образом – вместо постепенного износа случился своего рода "взрыв". Медики назвали этот случай крайне редким.