У блогерши из Уфы взорвалась грудь на тренировке
Причина – силиконовый имплант
17 января 2026, 20:30, ИА Амител
Во время занятий кроссфитом у уфимской блогерши произошел разрыв грудного импланта, информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.
По информации издания, примерно шесть лет назад женщина сделала операцию по увеличению груди. Оперативное вмешательство было выполнено знакомым хирургом за 200 тысяч рублей наличными и без оформления каких-либо официальных бумаг.
Приблизительно через шесть лет блогерша почувствовала внезапную боль в груди и услышала отчетливый хлопок, когда выполняла силовое упражнение на тренировке. После инцидента девушка официально обратилась в частную клинику, где доктора были удивлены увиденным. Они отметили, что имплант разорвался необычным образом – вместо постепенного износа случился своего рода "взрыв". Медики назвали этот случай крайне редким.
20:45:04 17-01-2026
Ну, кому чего недостаточно... У кого-то грудь взрывается, кому-то природной ж... мало, умерла от уколов для увеличения. Ибо не нужно тягаться с Богом.
00:00:23 18-01-2026
Светлана (20:45:04 17-01-2026) Ну, кому чего недостаточно... У кого-то грудь взрывается, ко... Бог при чем? Хирург же запихал.
10:08:41 18-01-2026
гость (00:00:23 18-01-2026) Бог при чем? Хирург же запихал.... - Им изначальная форма не понравилась. Всё мало и мало))))
10:46:25 18-01-2026
гость (00:00:23 18-01-2026) Бог при чем? Хирург же запихал.... хозяйка.
08:09:11 19-01-2026
гость (00:00:23 18-01-2026) Бог при чем? Хирург же запихал.... На все воля Бога!
21:04:33 17-01-2026
Амител !!!
Как вы считаете, разрыв и взрыв - это разные вещи ?
21:22:23 17-01-2026
Слово взрыв нынче под запретом
Правильно писать хлопок
Хохлы?
Их подчерк
08:14:44 18-01-2026
вот чего боялся синтоловый фрикачок