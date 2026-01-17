НОВОСТИПроисшествия

У блогерши из Уфы взорвалась грудь на тренировке

Причина – силиконовый имплант

17 января 2026, 20:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Во время занятий кроссфитом у уфимской блогерши произошел разрыв грудного импланта, информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

По информации издания, примерно шесть лет назад женщина сделала операцию по увеличению груди. Оперативное вмешательство было выполнено знакомым хирургом за 200 тысяч рублей наличными и без оформления каких-либо официальных бумаг.

Приблизительно через шесть лет блогерша почувствовала внезапную боль в груди и услышала отчетливый хлопок, когда выполняла силовое упражнение на тренировке. После инцидента девушка официально обратилась в частную клинику, где доктора были удивлены увиденным. Они отметили, что имплант разорвался необычным образом – вместо постепенного износа случился своего рода "взрыв". Медики назвали этот случай крайне редким.

Комментарии 8

Avatar Picture
Светлана

20:45:04 17-01-2026

Ну, кому чего недостаточно... У кого-то грудь взрывается, кому-то природной ж... мало, умерла от уколов для увеличения. Ибо не нужно тягаться с Богом.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:00:23 18-01-2026

Светлана (20:45:04 17-01-2026) Ну, кому чего недостаточно... У кого-то грудь взрывается, ко... Бог при чем? Хирург же запихал.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

10:08:41 18-01-2026

гость (00:00:23 18-01-2026) Бог при чем? Хирург же запихал.... - Им изначальная форма не понравилась. Всё мало и мало))))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:25 18-01-2026

гость (00:00:23 18-01-2026) Бог при чем? Хирург же запихал.... хозяйка.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:09:11 19-01-2026

гость (00:00:23 18-01-2026) Бог при чем? Хирург же запихал.... На все воля Бога!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

21:04:33 17-01-2026

Амител !!!
Как вы считаете, разрыв и взрыв - это разные вещи ?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:23 17-01-2026

Слово взрыв нынче под запретом
Правильно писать хлопок

Хохлы?
Их подчерк

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
спорт

08:14:44 18-01-2026

вот чего боялся синтоловый фрикачок

  -7 Нравится
Ответить
