Впервые за пять лет Алтайский край экспортировал партию сушеных ягод

В Киргизию отправили более 500 кг товара

02 июля 2026, 18:15, ИА Амител

Клубника / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Из Алтайского края впервые за пять лет отправили на экспорт сушеные ягоды, сообщает Россельхознадзор.

Партия составила более 500 кг клубники, малины и ежевики. Специалисты не обнаружили в продукте карантинных вредных организмов и признали его безопасным.

Алтайскому предприятию выдали фитосанитарный сертификат, с которым продукцию направили в Киргизию.