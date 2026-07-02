Впервые за пять лет Алтайский край экспортировал партию сушеных ягод
В Киргизию отправили более 500 кг товара
02 июля 2026, 18:15, ИА Амител
Клубника / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Из Алтайского края впервые за пять лет отправили на экспорт сушеные ягоды, сообщает Россельхознадзор.
Партия составила более 500 кг клубники, малины и ежевики. Специалисты не обнаружили в продукте карантинных вредных организмов и признали его безопасным.
Алтайскому предприятию выдали фитосанитарный сертификат, с которым продукцию направили в Киргизию.
18:24:33 02-07-2026
А нам из Киргизии свежие везут...Однако))
18:55:13 02-07-2026
Гость (18:24:33 02-07-2026) А нам из Киргизии свежие везут...Однако))...
Просто мы можем себе позволить сушить ягоду 5 лет. И это вообще может быть реэкспорт ягоды. Сюда ее свежей привезли, у нас обработали и вернули на родину в сухом виде.
Малину сушеную видел. Ежевику тоже. Клубника какая была сушеная? Дикая? Или садовая?
22:46:35 02-07-2026
500 киллограмм на 7 миллионов киргизов? Не много ли это? 0,07 грамма на человека. Они даже вкуса понять не смогут.
08:20:10 03-07-2026
Гость (22:46:35 02-07-2026) 500 киллограмм на 7 миллионов киргизов? Не много ли это? 0,0... Только лучшим из лучших.
Их там 10.