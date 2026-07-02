Когда человек сам создает экстремальные условия своему телу, вирусам и бактериям легче проникнуть в организм

02 июля 2026, 16:00, ИА Амител

Простуда / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Жаркая погода и естественное желание охладиться создают идеальные условия для простуды, рассказал aif.ru врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин.

«Наша внутренняя температура в области кишечника — 37 градусов, а когда жарко, она становится еще выше. Когда человек пьет ледяную воду, он сразу загоняет холод в раскаленный организм. Помните физику: если в горячий стакан налить холодную воду, он может лопнуть. Тот же принцип срабатывает и в теле», — отметил кандидат медицинских наук.

Можно простудиться и при купании в открытых водоемах, где вода редко прогревается до температуры тела.

«Капилляры расширенные, красные. И тут мы резко окунаемся, холодная вода остужает тело, и вся охлажденная кровь поступает вглубь организма. Мы снова простужаемся», — пояснил врач.

Также сбивают естественную терморегуляцию попытки быстро охладиться под кондиционером. Организм не может мгновенно закрыть капилляры, поэтому весь холодный объем воздуха и охлажденная кровь попадают внутрь тела.

Специалист подчеркнул, что все эти факторы бьют по местному иммунитету, открывая дорогу инфекциям. В итоге, когда человек сам создает экстремальные условия своему телу, вирусам и бактериям легче проникнуть в организм. И летом болеют именно из-за этого, резюмировал Кондрахин.