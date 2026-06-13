В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно посещать бассейн
Перед заходом в воду обязателен душ, нужны купальник, шапочка и резиновые тапочки
13 июня 2026, 11:52, ИА Амител
Роспотребнадзор рассказал о базовых гигиенических требованиях для посещения плавательных бассейнов, сообщает РИА Новости.
Ведомство напоминает, что перед входом в воду необходимо обязательно принять душ — тщательно вымыться с мылом и мочалкой. Кроме того, перед посещением бассейна не следует использовать кремы и мази.
Для сохранения чистоты воды посетители обязаны надевать купальник и шапочку. В раздевалках и душевых помещениях обязательно нужно носить резиновые тапочки.
Роспотребнадзор рекомендует перед заходом в бассейн оценить качество воды: она должна быть прозрачной, без резкого и едкого запаха хлора.
В ведомстве также перечислили противопоказания к посещению бассейна. Категорически запрещено приходить на плавание при кожных заболеваниях, открытых ранах, сыпи и грибковых инфекциях, а также симптомах простуды или гриппа.
После завершения плавания специалисты советуют снова принять душ и нанести на кожу увлажняющее средство — это поможет компенсировать воздействие хлора, который может нарушать естественный водный баланс кожи.
13:04:36 14-06-2026
а почему вчера басс. в Арлекино не работал?!