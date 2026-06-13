Перед заходом в воду обязателен душ, нужны купальник, шапочка и резиновые тапочки

13 июня 2026, 11:52, ИА Амител

Открытый бассейн в Барнауле / Фото из архива amic.ru

Роспотребнадзор рассказал о базовых гигиенических требованиях для посещения плавательных бассейнов, сообщает РИА Новости.

Ведомство напоминает, что перед входом в воду необходимо обязательно принять душ — тщательно вымыться с мылом и мочалкой. Кроме того, перед посещением бассейна не следует использовать кремы и мази.

Для сохранения чистоты воды посетители обязаны надевать купальник и шапочку. В раздевалках и душевых помещениях обязательно нужно носить резиновые тапочки.

Роспотребнадзор рекомендует перед заходом в бассейн оценить качество воды: она должна быть прозрачной, без резкого и едкого запаха хлора.

В ведомстве также перечислили противопоказания к посещению бассейна. Категорически запрещено приходить на плавание при кожных заболеваниях, открытых ранах, сыпи и грибковых инфекциях, а также симптомах простуды или гриппа.

После завершения плавания специалисты советуют снова принять душ и нанести на кожу увлажняющее средство — это поможет компенсировать воздействие хлора, который может нарушать естественный водный баланс кожи.