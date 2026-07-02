Врач назвала самые полезные овощи лета

Некоторые из них спасают в жару

02 июля 2026, 06:50, ИА Амител

Салат. Овощи. Вегетарианство / Фото: amic.ru

Есть несколько особенно полезных овощей, которые не только помогают похудеть, но и спасают от летнего зноя, рассказала "Газете.ru" нутрициолог и врач-эндокринолог Дарья Хайкина.

По ее словам, в число таких овощей входят помидоры, богатые ликопином — мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждения.

Не менее полезны оказались и огурцы: они способствуют похудению.

«На самом деле высокое содержание воды помогает поддерживать водный баланс, особенно в жару. А еще огурцы добавляют объем рациону практически без лишних калорий, что полезно для контроля аппетита и веса», — сказала Дарья Хайкина.

Врач также рекомендует обратить внимание на болгарский перец, богатый витамином С. В некоторых сортах его даже больше, чем в цитрусовых. Он содержит каротиноиды и антиоксиданты, которые помогают поддерживать иммунитет, здоровье кожи и сосудов.

По мнению Хайкиной, незаслуженно недооцененными остаются кабачки. Но именно они отлично подходят людям, которые следят за весом или хотят облегчить пищеварение. В них мало калорий, много воды и достаточно клетчатки для комфортной работы кишечника. При этом они хорошо насыщают и легко усваиваются.

Еще нутрициолог включила в список самых полезных овощей морковь.