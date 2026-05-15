Врач предложила поощрять россиян за похудение кешбэком и бонусами
Наталья Лазуренко считает, что борьба с ожирением должна включать не только лечение, но и систему позитивной мотивации
15 мая 2026, 09:30, ИА Амител
Врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с "Ридусом" выступила с необычной инициативой — мотивировать россиян к снижению веса с помощью бонусов и кешбэка.
«Необходимо позитивно мотивировать борющихся с данной болезнью людей. Например, предоставлять сбросившим определенное количество килограммов гражданам кешбэк, призы или другие приятные бонусы», — заявила специалист.
По ее мнению, борьба с ожирением должна включать не только лечение, но и систему поощрений для тех, кто следит за своим здоровьем.
Лазуренко также выступила за активную профилактику ожирения через школы, диспансеризацию и обеспечение доступа к консультациям профильных специалистов по полису ОМС. Врач отметила, что проблема все чаще затрагивает работающих молодых людей, которые обращаются за помощью уже на стадии развития сопутствующих заболеваний.
09:38:45 15-05-2026
мотивировать россиян к снижению веса с помощью бонусов и кешбэка.---На приём у диетологов)))
09:59:47 15-05-2026
бонусы выдавать хавчиком.
10:01:39 15-05-2026
ну нет.. деньгами.. за каждый скинутый кг 1 т. руб.
10:50:08 15-05-2026
У меня проблема. Невозможно контролировать потребление ребенком сладкого. Стоимость конфет настолько мала, что любое количество денег позволяет купить сахаросодержащую продукцию. Вот в решение этого и надо думать. Ведь если ребенка можно хоть как-то ограничить. Взрослого оставляют один на один с агрессивной рекламой сладкого. Может брать пример с регулирования табачной продукцией.
11:51:28 15-05-2026
Гость (10:50:08 15-05-2026) Может брать пример с регулирования табачной продукцией.... и много курильщиков, увидев страшную картинку на пачке, с ужасом и воплями бросают курить?
15:40:08 15-05-2026
Гость (10:50:08 15-05-2026) У меня проблема. Невозможно контролировать потребление ребен... Табачную продукцию "отменили", появились вейпы, что не полезнее. Алкоголь "отменяют", растет наркозависимость.
Что касается вашего ребенка, если на самом деле есть такая проблема, то надо озаботиться не повышением цен на сладкое, а идти к врачу, налицо инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину, гормону, необходимому для усвоения глюкозы из крови. В результате развивается нарушение углеводного обмена: глюкоза в избытке находится в крови, но не усваивается клетками.
13:25:04 15-05-2026
Поощрять надо нормальных, а не обжирающихся всю жизнь.
13:40:20 15-05-2026
Поощрять надо нормальных! А жирных наказывать, к примеру 4 часа общественных работ каждый день вечером после работы, и так пока не похудеют. Патрули должны проводить рейды по взвешиванию граждан. Отлавливать бегемотов.
14:55:56 15-05-2026
Гость (13:40:20 15-05-2026) Поощрять надо нормальных! А жирных наказывать, к примеру 4 ч... Ты что на госдуму нацелился.
15:56:55 15-05-2026
Гость (13:40:20 15-05-2026) Поощрять надо нормальных! А жирных наказывать, к примеру 4 ч... Несколько лет назад одна депутатка из Госдумы предложила для «оздоровления» нации на некоторые продукты ввести НДС 20%, теперь 22%(налоговики аплодировали стоя!). Дескать, потребители увидят, что товар вредный, дороже, не будут покупать. Во - первых, покупатель обычно остается в неведении, потому что редкие магазины отмечают в чеке, какой НДС у конкретного продукта. Обычно пишут 10% столько и 22% столько, всё. Во-вторых, если кто показывает каждую позицию, то снова удивление: НДС 22% берут с бананов (любимый фрукт беззубых пенсов), со всех замороженных фруктов и овощей. Стручковая фасоль в заморозке (у нас другую не продают) - тоже 22%!
Поэтому не верится в такую заботу государства о здоровье граждан.
15:55:28 15-05-2026
Гость (10:50:08 15-05-2026) У меня проблема. Невозможно контролировать потребление ребен... Табачную продукцию "отменили", появились вейпы, что не полезнее. Алкоголь "отменяют", растет наркозависимость.
Что касается вашего ребенка, если на самом деле есть такая проблема, то надо озаботиться не повышением цен на сладкое, а идти к врачу, налицо инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину, гормону, необходимому для усвоения глюкозы из крови. В результате развивается нарушение углеводного обмена: глюкоза в избытке находится в крови, но не усваивается клетками.
17:25:49 15-05-2026
Гость (15:55:28 15-05-2026) Табачную продукцию "отменили", появились вейпы, что не полез... не нужно раздавать диагнозы по комментарию...