Врач предложила поощрять россиян за похудение кешбэком и бонусами

Наталья Лазуренко считает, что борьба с ожирением должна включать не только лечение, но и систему позитивной мотивации

15 мая 2026, 09:30, ИА Амител

Подросток, ожирение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с "Ридусом" выступила с необычной инициативой — мотивировать россиян к снижению веса с помощью бонусов и кешбэка.

«Необходимо позитивно мотивировать борющихся с данной болезнью людей. Например, предоставлять сбросившим определенное количество килограммов гражданам кешбэк, призы или другие приятные бонусы», — заявила специалист.

По ее мнению, борьба с ожирением должна включать не только лечение, но и систему поощрений для тех, кто следит за своим здоровьем.

Лазуренко также выступила за активную профилактику ожирения через школы, диспансеризацию и обеспечение доступа к консультациям профильных специалистов по полису ОМС. Врач отметила, что проблема все чаще затрагивает работающих молодых людей, которые обращаются за помощью уже на стадии развития сопутствующих заболеваний.