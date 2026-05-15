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Врач предложила поощрять россиян за похудение кешбэком и бонусами

Наталья Лазуренко считает, что борьба с ожирением должна включать не только лечение, но и систему позитивной мотивации

15 мая 2026, 09:30, ИА Амител

Подросток, ожирение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Подросток, ожирение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Врач-диетолог Наталья Лазуренко в беседе с "Ридусом" выступила с необычной инициативой — мотивировать россиян к снижению веса с помощью бонусов и кешбэка.

«Необходимо позитивно мотивировать борющихся с данной болезнью людей. Например, предоставлять сбросившим определенное количество килограммов гражданам кешбэк, призы или другие приятные бонусы», — заявила специалист.

По ее мнению, борьба с ожирением должна включать не только лечение, но и систему поощрений для тех, кто следит за своим здоровьем.

Лазуренко также выступила за активную профилактику ожирения через школы, диспансеризацию и обеспечение доступа к консультациям профильных специалистов по полису ОМС. Врач отметила, что проблема все чаще затрагивает работающих молодых людей, которые обращаются за помощью уже на стадии развития сопутствующих заболеваний.

       

Комментарии 12

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ВВП

09:38:45 15-05-2026

мотивировать россиян к снижению веса с помощью бонусов и кешбэка.---На приём у диетологов)))

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Гость

09:59:47 15-05-2026

бонусы выдавать хавчиком.

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Гость

10:01:39 15-05-2026

ну нет.. деньгами.. за каждый скинутый кг 1 т. руб.

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Гость

10:50:08 15-05-2026

У меня проблема. Невозможно контролировать потребление ребенком сладкого. Стоимость конфет настолько мала, что любое количество денег позволяет купить сахаросодержащую продукцию. Вот в решение этого и надо думать. Ведь если ребенка можно хоть как-то ограничить. Взрослого оставляют один на один с агрессивной рекламой сладкого. Может брать пример с регулирования табачной продукцией.

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Гость

11:51:28 15-05-2026

Гость (10:50:08 15-05-2026) Может брать пример с регулирования табачной продукцией.... и много курильщиков, увидев страшную картинку на пачке, с ужасом и воплями бросают курить?

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Гость

15:40:08 15-05-2026

Гость (10:50:08 15-05-2026) У меня проблема. Невозможно контролировать потребление ребен... Табачную продукцию "отменили", появились вейпы, что не полезнее. Алкоголь "отменяют", растет наркозависимость.
Что касается вашего ребенка, если на самом деле есть такая проблема, то надо озаботиться не повышением цен на сладкое, а идти к врачу, налицо инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину, гормону, необходимому для усвоения глюкозы из крови. В результате развивается нарушение углеводного обмена: глюкоза в избытке находится в крови, но не усваивается клетками.

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гость

13:25:04 15-05-2026

Поощрять надо нормальных, а не обжирающихся всю жизнь.

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Гость

13:40:20 15-05-2026

Поощрять надо нормальных! А жирных наказывать, к примеру 4 часа общественных работ каждый день вечером после работы, и так пока не похудеют. Патрули должны проводить рейды по взвешиванию граждан. Отлавливать бегемотов.

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Гость

14:55:56 15-05-2026

Гость (13:40:20 15-05-2026) Поощрять надо нормальных! А жирных наказывать, к примеру 4 ч... Ты что на госдуму нацелился.

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Гость

15:56:55 15-05-2026

Гость (13:40:20 15-05-2026) Поощрять надо нормальных! А жирных наказывать, к примеру 4 ч... Несколько лет назад одна депутатка из Госдумы предложила для «оздоровления» нации на некоторые продукты ввести НДС 20%, теперь 22%(налоговики аплодировали стоя!). Дескать, потребители увидят, что товар вредный, дороже, не будут покупать. Во - первых, покупатель обычно остается в неведении, потому что редкие магазины отмечают в чеке, какой НДС у конкретного продукта. Обычно пишут 10% столько и 22% столько, всё. Во-вторых, если кто показывает каждую позицию, то снова удивление: НДС 22% берут с бананов (любимый фрукт беззубых пенсов), со всех замороженных фруктов и овощей. Стручковая фасоль в заморозке (у нас другую не продают) - тоже 22%!
Поэтому не верится в такую заботу государства о здоровье граждан.

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Гость

15:55:28 15-05-2026

Гость (10:50:08 15-05-2026) У меня проблема. Невозможно контролировать потребление ребен... Табачную продукцию "отменили", появились вейпы, что не полезнее. Алкоголь "отменяют", растет наркозависимость.
Что касается вашего ребенка, если на самом деле есть такая проблема, то надо озаботиться не повышением цен на сладкое, а идти к врачу, налицо инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность — состояние, при котором клетки организма теряют чувствительность к инсулину, гормону, необходимому для усвоения глюкозы из крови. В результате развивается нарушение углеводного обмена: глюкоза в избытке находится в крови, но не усваивается клетками.

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Светлана

17:25:49 15-05-2026

Гость (15:55:28 15-05-2026) Табачную продукцию "отменили", появились вейпы, что не полез... не нужно раздавать диагнозы по комментарию...

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