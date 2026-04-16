Мурашко: россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС

Подробности глава Минздрава не привел, вероятно, речь идет о бариатрических операциях

16 апреля 2026, 17:43, ИА Амител

Ожирение, мужчина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что россияне с ожирением теперь могут получить хирургическую помощь по ОМС, пишет РИА Новости.

«В программе государственных гарантий появилась хирургическая помощь для этой категории пациентов», — отметил он в ходе выступления на IV съезде Профсоюза работников здравоохранения России.

В марте председатель ФОМС Илья Баланин представил данные о развитии высокотехнологичной медицинской помощи: за прошлый год ее объемы выросли на 13,2%, а средняя длительность госпитализации сократилась до восьми дней.

По словам Баланина, такой результат стал возможен благодаря внедрению передовых методов лечения и оснащению медицинских организаций новейшим оборудованием. Ранее депутат ГД выступил с инициативой помочь людям, страдающим от мигрени.