Людей старшего поколения подобные травмы могут сделать абсолютно беспомощными, говорит гериатр Наталья Целюк

29 сентября 2023, 12:37, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Летом 2023 года Алтайский край вступил в пилотный проект по профилактике падений и переломов у людей пожилого и старческого возраста. В регионе по решению краевого Минздрава уже начали внедрять комплекс мер, которые должны уменьшить количество подобных травм. Данная работа проводится в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".

Главное в этом вопросе – своевременно выявить высокий риск перелома, рассказывает врач-гериатр Наталья Целюк, которая заведует Алтайским краевым гериатрическим центром Краевого госпиталя для ветеранов войн.

По словам специалиста, в большинстве случаев высокую вероятность падения можно просчитать. О том, как на Алтае планируют бороться с травмами пожилых людей, – в материале amic.ru.

Вопрос независимости

Падения и переломы – одна из главных проблем, с которой активно работают гериатры, рассказывает Наталья Целюк. По ее словам, травма, от которой молодой человек может оправиться довольно быстро, способна надолго или навсегда приковать пожилого к кровати.

"Падения и переломы значительно ухудшают и качество жизни, и автономность пожилых людей. Под автономностью мы понимаем самостоятельность пациента, чтобы он сам мог себя обслуживать и делать домашние дела. Поэтому профилактика переломов – наша стратегическая задача для обеспечения здорового старения и сохранения качества жизни каждого пожилого человека", – пояснила врач.Помимо того, что пожилые намного тяжелее восстанавливаются от травм, по естественным причинам они гораздо больше рискуют их получить.

"Одно из основных понятий в гериатрии – старческая астения. Это естественное снижение физиологического резерва многих систем организма. Это приводит к повышенной уязвимости пожилого человека. В том числе снижается и мышечная сила. Факторы риска здесь – низкий уровень физической активности, плохое питание, депрессии", – рассказывает Целюк.На риск упасть и получить перелом влияют многие хронические заболевания, которыми страдают пожилые люди. Часто они принимают лекарства, нарушающие координацию движений и походку.

Фото: pixabay.com

Первый перелом – это сигнал

По словам гериатра, на самом деле врачи могут довольно легко вычислить, кто имеет повышенный риск падения и перелома. Если у человека ранее уже были переломы – для врача это "красный флаг", который говорит об остеопорозе.

"Почти у половины пациентов, которые попадают в больницу с переломом бедренной кости, до этого уже был какой-то другой перелом. Это значит, что предыдущая травма была предупреждающим сигналом. Но статистика говорит о том, что свыше 80% пациентов с переломами не получают обследование и лечение от остеопороза", – говорит гериатр.Всем людям старше 50 лет специалист настоятельно рекомендует обратиться в поликлинику и пройти обследование. По словам Целюк, своевременное выявление остеопороза и лечение современными препаратами способны снизить риск нового перелома на 30-70%.

Впрочем, медики учитывают при осмотре и множество других факторов. На их основе пациентов оценивают по специальной шкале и выявляют, у кого есть высокий риск падения и перелома.

Фото: amic.ru

Красная метка

Само собой, уследить за каждым пожилым человеком медики не могут. А потому работа врачей в основном направлена на профилактику.

Помимо стендов, плакатов и рекламных роликов, региональный Минздрав организует школы для пожилых пациентов и их родственников, где специалисты рассказывают о рисках и о том, как их снизить. Направления самые разные – советы по питанию, безопасной организации быта, выбору обуви и многому другому.

В рамках пилотного проекта изменится и порядок работы больниц Алтайского края. По словам Целюк, в ближайшее время и стационары, и поликлиники начнут с большим вниманием относиться к пациентам с повышенным риском падения.

"Всех пожилых пациентов сразу будут оценивать по специальной шкале. Если выявлен высокий риск падения, человеку надевают красный браслет, а его история болезни маркируется. Самостоятельно передвигаться по больнице такой пациент не должен. Его либо за руку, либо на коляске будут транспортировать медсестры", – говорит гериатр.Пациентов с повышенным риском будут размещать как можно ближе к посту медсестер. А медицинский персонал должен контролировать самочувствие таких больных каждые два часа.

Это лишь часть мероприятий, которые будут реализовывать в рамках проекта, подчеркнула гериатр. По ее словам, над разработкой мер профилактики трудится огромная межведомственная комиссия, куда входят врачи самых разных специальностей.

Пожилых становится все больше

По словам Натальи Целюк, ежегодно пожилых людей в России, как и во всем мире, становится все больше. Если в 1990 году в нашей стране проживало более 23 млн пожилых, то в 2036-м, по оценкам Росстата, это количество превысит 37 млн.

Пожилыми в России считаются люди старше 60 лет. При этом граждан от 75 лет относят уже к старческому возрасту, а старше 90 лет – к долгожителям.

Региональный проект "Старшее поколение" реализуют в Алтайском крае с 2018 года в рамках нацпроекта "Демография". Его цель – увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни в регионе до 67 лет к 2024 году.