Со слов медиков, сердце режиссера изношено до предела

07 апреля 2025, 13:42, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из программы "Международная пилорама" на НТВ

Медики сделали прогнозы о том, на каких условиях возможна трансплантация сердца российскому режиссеру Тиграну Кеосаяну, который четвертый месяц находится в коме. Об этом сообщает topnews.ru.

Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский рассказал, что сердце телеведущего изношено до предела. По словам специалиста, если не сделать срочную трансплантацию, состояние пациента может ухудшиться.

"Если донора найдут, то орган пересадят. Врачи все силы и ресурсы бросают для того, чтобы спасти жизнь человека", – сказал врач в беседе с "Царьградом".

Кардиолог также указал, что шансы на выздоровление у Кеосаяна есть.

Однако состояние режиссера и вероятность его выхода из комы зависят от множества факторов. Анестезиолог Андрей Бутров отметил, что в случае минимального поражения мозга, а также короткого периода комы и клинической смерти пациент сможет восстановиться. Но если врачи констатировали смерть мозга, последствия будут необратимыми. По мнению Бутрова, точные прогнозы в случае Кеосаяна сделать сложно: нужно просматривать медицинские данные пациента. При этом тревогу вызывает его длительное пребывание в коме.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин уточнил, что организм человека может восстановиться после нескольких инфарктов. Для этого сердце должно сохранить большую часть своих функций. При этом есть риски, что приступ повредил все стороны миокарда, из-за чего часть его тканей погибает. Также минусом для пациента стала клиническая смерть с ее последствиями.

"Это означает, что сердце вновь очень сильно пострадало, и вариант того, что оно восстановится, уже гораздо ниже, потому что когда останавливается сердце, кровоснабжение тоже останавливается", – уточнил Кондрахин изданию runews24.ru.

По словам невролога Александра Комарова, в этой ситуации важен и немедицинский фактор. Это поддержка родных, которая способна положительно повлиять на пациента.

"Голоса родных, специальные звуковые стимулы и медикаментозная терапия могут способствовать выходу человека из комы", – рассказал Комаров.

Напомним, о том, что российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. Его госпитализировали еще в декабре 2024-го.

Ранее Кеосаян перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.