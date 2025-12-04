Врачи зафиксировали резкий всплеск заболеваемости гонконгским гриппом
Пик заболеваемости ожидается в январе – феврале 2026 года
04 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
Россию накрывает мощная волна гриппа, вызванного штаммом A(H3N2), известным как гонконгский. По данным Роспотребнадзора, на его долю приходится более 80% всех выявленных случаев респираторных инфекций. Особенно сложная эпидемиологическая ситуация складывается на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, сообщает "Царьград".
Заболевание развивается стремительно:
-
температура за несколько часов поднимается до 39-40°C;
-
появляется сильный озноб, ломота в теле и изматывающий сухой кашель;
-
характерным симптомом нынешней волны стала острая, простреливающая боль в ушах, связанная с отеком евстахиевой трубы.
Медики предупреждают о риске серьезных осложнений: вирусной пневмонии, отитов и миокардита. Наиболее уязвимы пожилые люди старше 65 лет. Пик эпидемии прогнозируется на январь – февраль 2026 года.
Параллельно в стране на 17,8% выросло число случаев COVID-19. Специалисты настоятельно рекомендуют вакцинацию и обращение к врачу при первых симптомах, предостерегая от опасного самолечения антибиотиками.
Ранее в российских регионах зафиксировали случаи заболевания тяжелым и неизвестным вирусом.
12:21:37 04-12-2025
Ну какой "гонконгский" грипп? Хоть одному такой диагноз поставили? Нет. Ну не врите тогда. Всем пишут ОРЗ или ОРВИ. Сейчас пишут, год назад писали, десять лет назад писали, полвека назад то же самое писали. Умники тоже мне.
14:04:26 04-12-2025
Гость (12:21:37 04-12-2025) Ну какой "гонконгский" грипп? Хоть одному такой диагноз пост...
Да-да, особенно изощренным издевательством выглядит рекомендация о вакцинации. Не навакцинировались ещё? Помогает от постоянно мутирующих вирусов? Почему тогда болеют?
12:37:55 04-12-2025
Масштабы будут скромнее, если больше людей научится грамотно болеть — остаться дома, а не разносить микробов по транспорту и учреждениям, заказать товары, а не чихать посреди магазина, не отправлять ребёнка в школу с соплями
13:11:40 04-12-2025
Гость (12:37:55 04-12-2025) Масштабы будут скромнее, если больше людей научится грамотно... И чтоб мигранты из Гонконга не приезжали..
14:02:51 04-12-2025
Прикольно.
Перетемпературил 1,5 суток 39+.
И, действительно, впервые в жизни заболело внутри уха.
Температура быстро отпустила, ухо за неделю потихоньку отпустило