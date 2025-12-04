Врачи зафиксировали резкий всплеск заболеваемости гонконгским гриппом

Пик заболеваемости ожидается в январе – феврале 2026 года

04 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Россию накрывает мощная волна гриппа, вызванного штаммом A(H3N2), известным как гонконгский. По данным Роспотребнадзора, на его долю приходится более 80% всех выявленных случаев респираторных инфекций. Особенно сложная эпидемиологическая ситуация складывается на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, сообщает "Царьград".

Заболевание развивается стремительно:

температура за несколько часов поднимается до 39-40°C;

появляется сильный озноб, ломота в теле и изматывающий сухой кашель;

характерным симптомом нынешней волны стала острая, простреливающая боль в ушах, связанная с отеком евстахиевой трубы.

Медики предупреждают о риске серьезных осложнений: вирусной пневмонии, отитов и миокардита. Наиболее уязвимы пожилые люди старше 65 лет. Пик эпидемии прогнозируется на январь – февраль 2026 года.

Параллельно в стране на 17,8% выросло число случаев COVID-19. Специалисты настоятельно рекомендуют вакцинацию и обращение к врачу при первых симптомах, предостерегая от опасного самолечения антибиотиками.

Ранее в российских регионах зафиксировали случаи заболевания тяжелым и неизвестным вирусом.