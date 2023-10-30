60 активных участников беспорядков в Махачкале задержали полицейские
В ходе беспорядков пострадали девять сотрудников полиции. Двое из них находятся в больнице
30 октября 2023, 12:16, ИА Амител
Более 150 активных участников беспорядков в Махачкале установлены, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает "МВД-Медиа" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
По информации ведомства, в ходе беспорядков пострадали девять сотрудников полиции – они получили различные телесные повреждения. Двое из них находятся в больнице.
В сообщении отмечается, что пресечь противоправные действия удалось сотрудникам МВД по Дагестану во взаимодействии с другими правоохранительными структурами. Сейчас аэропорт полностью находится под контролем государственных структур. Полиция проводит дальнейшие мероприятия по установлению всех причастных к беспорядкам.
Напомним, что вечером 29 октября массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля.
Аэропорт временно закрыли. Росавиация сообщала, что открыть его планируют уже в ночь на 31 октября.
12:21:09 30-10-2023
Орденами будут награждать?
12:24:24 30-10-2023
Евреи то пострадали таки ?
12:28:20 30-10-2023
первый комментатор, забыл добавить - тоже!
12:28:44 30-10-2023
евреи ещё пострадают...
13:31:12 30-10-2023
Гость (12:28:44 30-10-2023) евреи ещё пострадают...... Держите нациста, пока не убежал!! Позвонил куда следует!
12:30:56 30-10-2023
как говорится - из искры возгорится пламя!..
12:33:30 30-10-2023
в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива --- и самолет как специально в Махачкалу полетел, зачем туда евреям?
12:47:21 30-10-2023
Гость (12:33:30 30-10-2023) в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива --- и... на борту были дагестанцы. возили детей на лечение в ненавистный Израиль
12:39:57 30-10-2023
затем что огонь вражды евреев и мусульман нужно как-то развеять по миру, особенно поближе к России! говорю же вам - из искры возгорится пламя...!
12:47:53 30-10-2023
Гость (12:39:57 30-10-2023) затем что огонь вражды евреев и мусульман нужно как-то разве... Нам на нашей территории пламя не нужно.
15:07:22 30-10-2023
Мда, долбоящеры среди всех народов есть, но этим прям нет равных.....