60 активных участников беспорядков в Махачкале задержали полицейские

В ходе беспорядков пострадали девять сотрудников полиции. Двое из них находятся в больнице

30 октября 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: ТАСС

Более 150 активных участников беспорядков в Махачкале установлены, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает "МВД-Медиа" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По информации ведомства, в ходе беспорядков пострадали девять сотрудников полиции – они получили различные телесные повреждения. Двое из них находятся в больнице.

В сообщении отмечается, что пресечь противоправные действия удалось сотрудникам МВД по Дагестану во взаимодействии с другими правоохранительными структурами. Сейчас аэропорт полностью находится под контролем государственных структур. Полиция проводит дальнейшие мероприятия по установлению всех причастных к беспорядкам.

Напомним, что вечером 29 октября массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля.

Аэропорт временно закрыли. Росавиация сообщала, что открыть его планируют уже в ночь на 31 октября.