Гражданские и полицейские пострадали при массовых беспорядках в Махачкале

По информации Минздрава Дагестана, в стационарах находятся 10 человек. Двое из них — в крайне тяжелом состоянии

30 октября 2023, 07:33, ИА Амител

Фото: "Нетипичная Махачкала"

Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале.

По информации ведомства, в стационарах находятся 10 человек. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть среди полицейских и гражданских. Два человека – в крайне тяжелом состоянии.

"Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно", – заявили в Минздраве.

В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, прорвавшиеся искали прилетевших граждан Израиля, сообщает РИА Новости. Аэропорт решили временно закрыть на прилет и вылет. Через некоторое время аэродром удалось освободить от несанкционированно проникших граждан.

Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"). Ход расследования под свой контроль взяла прокуратура Дагестана. Глава региона Сергей Меликов назвал беспорядки в своем Telegram-канале беспределом и грубым нарушением закона.