Гражданские и полицейские пострадали при массовых беспорядках в Махачкале
По информации Минздрава Дагестана, в стационарах находятся 10 человек. Двое из них — в крайне тяжелом состоянии
30 октября 2023, 07:33, ИА Амител
Десятки человек пострадали в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале.
По информации ведомства, в стационарах находятся 10 человек. Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть среди полицейских и гражданских. Два человека – в крайне тяжелом состоянии.
"Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно", – заявили в Минздраве.
В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, прорвавшиеся искали прилетевших граждан Израиля, сообщает РИА Новости. Аэропорт решили временно закрыть на прилет и вылет. Через некоторое время аэродром удалось освободить от несанкционированно проникших граждан.
Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"). Ход расследования под свой контроль взяла прокуратура Дагестана. Глава региона Сергей Меликов назвал беспорядки в своем Telegram-канале беспределом и грубым нарушением закона.
07:35:42 30-10-2023
искали прилетевших граждан Израиля --- поздравить с прибытием
07:39:21 30-10-2023
Антисемиты?
07:42:38 30-10-2023
Гость (07:39:21 30-10-2023) Антисемиты? ... Пропалестинцы
07:59:32 30-10-2023
Гость (07:39:21 30-10-2023) Антисемиты? ... А это самое страшное.
13:38:45 30-10-2023
Гость (07:59:32 30-10-2023) А это самое страшное.... А русофобы не страшны?
08:08:49 30-10-2023
Гость (07:39:21 30-10-2023) Антисемиты? ... Очень может быть, что просто провокаторы. Россию очень стараются обвинить в том, что происходит сейчас в Газе и используют все методы, а тут такой случай - изобразить россиян зверски нападающими на израильтян. А может быть и так, что горячие горцы просто не поделили удобное место для встречающих))))
08:43:35 30-10-2023
Гость (08:08:49 30-10-2023) Очень может быть, что просто провокаторы. Россию очень стара... Ну да, конечно. Толпа, рыскающая по гостиницам в поисках евреев, полиция, которая пропускает эту толпу евреев искать и проверять паспорта. Погромы ж не с аэропорта там начались. Толпа на взлетке, попытки попасть в самолет по крылу. Гражданин Узбекистана, схваченный вместо еврея. А так да, опять Обама, ой, Байден гадит другим в штаны в стране, победившей нацизм.
09:31:41 30-10-2023
Гость (08:43:35 30-10-2023) Ну да, конечно. Толпа, рыскающая по гостиницам в поисках евр... Послушайте, я и сам ниже ответил на ситуацию, но ваша интерпретация - провокационная. Не надо розжига. Да ситуация из ряда вон выходящая. Да, это просто пособие к УК РФ. Но власти взяли ситуацию под контроль. Осадили особо горячих. Не надо новых конфликтов плодить.
09:42:31 30-10-2023
Гость (09:31:41 30-10-2023) Послушайте, я и сам ниже ответил на ситуацию, но ваша интерп... Не говорим о проблеме = нет проблемы. Ваша позиция понятна. Если факты "провоцируют", тем хуже для фактов, правда? Насчет контроля повеселило, спасибо.
13:04:54 30-10-2023
Гость (08:43:35 30-10-2023) Ну да, конечно. Толпа, рыскающая по гостиницам в поисках евр... понятненько кого вы читаете и копипастите. Причем дословно
13:22:03 30-10-2023
Гость (13:04:54 30-10-2023) понятненько кого вы читаете и копипастите. Причем дословно... Представляете, я пишу "из головы". Потому что уже пару дней нахожусь в состоянии офигевания от того, что происходит в некоторых регионах страны.
13:20:54 30-10-2023
Гость (08:08:49 30-10-2023) Очень может быть, что просто провокаторы. Россию очень стара... Какой ты ехидный ненацист)) С такими полезными ненацистами, как ты им и стараться не надо.. Надеюсь, что ты просто провокатор, а не обычный представитель глубинного народа.
08:04:05 30-10-2023
Вроньё! Это происки чипсо! У нас многонациональная страна, так лакец говорил!
08:20:01 30-10-2023
Точно местное население? Вероятно с посёлка типа Авитор набежали или садов/дач расположенных у аэропорта. А организовались по Ватсапу.
08:28:55 30-10-2023
Даги же мусульмане. Естественно, они на стороне палестинцев.
09:25:23 30-10-2023
Гость (08:28:55 30-10-2023) Даги же мусульмане. Естественно, они на стороне палестинцев.... Вот интересно мне, у таких, как вы, самосохранение тоже в загоне? (Я уж про то, что искать евреев по паспорту, чтобы ... что? Избить, убить? молчу) Вы не понимаете, что следующие - русские? Там вон в соседней республике головы уже резали, могут повторить. Продолжайте топить за "истественность".
08:32:20 30-10-2023
Стадо баранов
08:48:44 30-10-2023
Дикари конечно, с другой стороны. Есть какая-то родственность даже с людьми из другой страны. У нас если даже половину страны ножами вырежут борцы за веру. Мы кроме соцсетей ни где не возмутимся
09:05:56 30-10-2023
Ну это такой бред…. Зачем нападать на самолет прилетевший в Россию? Там явно не сионисты, а просто родственники жителей Израиля. Я сам недавно прилетал из Бен-Гуриона и я бы максимально жестко ответил нападавшим недоумкам. Вы что творите? Успокойтесь. Там без вас разберутся в своем конфликте. Там тысячелетние разногласия у людей, но типа дагестанцев только и не хватало с их сомнительным мнением…
09:13:29 30-10-2023
Дикари.
09:22:18 30-10-2023
не за это мои деды воевали
10:28:42 30-10-2023
А Израилю обязательно надо было отправлять самолёт в мусульманский регион? Что, нельзя было отправить в любой другой? Обычная провоксция.
10:36:47 30-10-2023
Гость (10:28:42 30-10-2023) А Израилю обязательно надо было отправлять самолёт в мусуль... Еще раз, медленно и по буквам - началось там все отнюдь не с самолета. А так да, конечно, погромщики же виноватыми быть не могут, однозначно же виноват тот, кто "спровоцировал") Что-то до боли знакомое, не находите? У таких, как вы, всегда виноваты все, кроме собственно преступника. Ратуйте, люди добрые, спровоцировали! Двухлетка двадцатилетнего лба, подросток стаю отморозков, ну а тут вот национальностью ходют и без конца провоцируют и провоцируют, ну как нормальному мужику устоять.
10:50:32 30-10-2023
Гость (10:28:42 30-10-2023) А Израилю обязательно надо было отправлять самолёт в мусуль... А самое смешное даже не это. Самолет вовсе не израильский, а\к Red Wings. То есть спровоцировало, по-вашему, это либо наше родное правительство, либо а\к, либо Росавиация. Занавес.
12:51:41 30-10-2023
Гость (10:50:32 30-10-2023) А самое смешное даже не это. Самолет вовсе не израильский, а... Отправлял самолёт Израиль. Знал, куда отправлял. Наплевать было на своих граждан, лишь бы скандал был.
13:12:14 30-10-2023
Гость (12:51:41 30-10-2023) Отправлял самолёт Израиль. Знал, куда отправлял. Наплевать б... Это был регулярный рейс нашей, российской а\к. Как вы представляете себе вариант, при котором Израиль решает, лететь ли борту, принадлежащему другой стране, да еще и указывает, куда именно ему лететь. Интересно, как бы вы сейчас вопили, если бы Израиль реально задержал рейс) К слову, насчет граждан Израиля не знаю, а вот дагестанские граждане России на борту точно были. Но, подозреваю, у вас Израиль виноват и в отсутствии газа в российской глубинке.
13:25:10 30-10-2023
Гость (12:51:41 30-10-2023) Отправлял самолёт Израиль. Знал, куда отправлял. Наплевать б... Хм, а что бы было с самолётом из Биробиджана? Как вы считаете, жители Биробиджана могут посетить Дагестан?
13:27:21 30-10-2023
Гость (12:51:41 30-10-2023) Отправлял самолёт Израиль. Знал, куда отправлял. Наплевать б... А может на борту были горские евреи, которые издревле населяли север Дагестана? Кстати, как относитесь к ситуации в КЧеркессии? Норм? Всё как вы любите?
10:50:36 30-10-2023
Да ,всё таки как не крути ,а их сплочённость и солидарность не в пример нашей .Мусульманский мир представляет очень серьёзную силу и и может постоять за себя ,независимо от страны и места проживания.Плохо ,что западники не считаются с ними и не решают застарелых проблем.А зря,с ними шутки плохи.
13:43:31 30-10-2023
Афиноген (10:50:36 30-10-2023) Да ,всё таки как не крути ,а их сплочённость и солидарность ... Это сплоченность дикарей. Нет, чтобы что хорошее сделать сплоченно. Так кроме как орать и рушить ничего сплоченно сделать не могут.
13:05:02 30-10-2023
Гость (10:36:47 30-10-2023) Еще раз, медленно и по буквам - началось там все отнюдь не с... Ну-ну! Напомнить про Норинского? Медленно и по буквам прочитайте, как он провоцировал погромы.
13:20:44 30-10-2023
Гость (13:05:02 30-10-2023) Ну-ну! Напомнить про Норинского? Медленно и по буквам прочит... Нормального человека, у которого нет вавки в голове, на погром спровоцировать невозможно. Нормальный человек не оправдывает преступника тем, что того-де спровоцировали. Взрослый дееспособный человек, который идет калечить и убивать другого человека, например, по признаку национальной принадлежности - преступник. И неважно, провоцировали его или нет. И да, террорист, который идет убивать непричастных - преступник вдвойне. Так понятно? Подозреваю, что нет. В нашей стране государство хочет решать за граждан все, вплоть до того, сколько им иметь детей и какие песни слушать. Поэтому ответственность взрослого человека за свои поступки уже возведена в ранг чего-то фантастического.
14:06:03 30-10-2023
Гость (13:31:31 30-10-2023) Вы не туда плюете, когда пытаетесь меня оскорбить. У меня ро... Да я не плююсь, я просто в состоянии шока. А по поводу "радоваться минимальному ущербу" - как показала практика, эти товарищи такую радость и попытку как-то договориться воспринимают исключительно как слабость. И прут на рожон дальше. И нет, я не хочу прятать голову в песок и говорить, что все зашибись, ну подумаешь, немножко евреев погоняли, от них не убудет. И если государство и дальше будет позволять немалому числу своих граждан игнорить свои же законы - боюсь, это государство в недалеком будущем поимеет еще бОльшие проблемы. А мне этого ой как не хочется, если честно.
14:14:03 30-10-2023
блин в какую сторону диван крутить
14:20:46 30-10-2023
жалко будет если Келе-Нумаз в Дербенте пострадал. :(