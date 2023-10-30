Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы после беспорядков

Воздушную гавань откроют только после проверки аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории

30 октября 2023, 11:42, ИА Амител

Фото: ТАСС

Аэропорт Махачкалы могут открыть уже в 02:59 мск 31 октября. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

Напомним, что ранее агентство заявило, что воздушная гавань будет закрыта до 02:59 мск 6 ноября. В правительстве Дагестана позднее отмечали, что работу объекта восстановят в ближайшие дни.

В Росавиации сократили этот срок до следующей ночи, подчеркнув, что открытие аэропорта пройдет только после проверки аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, прорвавшиеся искали прилетевших граждан Израиля.

Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"). В результате происшествия пострадавшие есть как среди гражданских, так и среди полицейских, – порядка 10 человек.