Ввысь и вширь. Какие крупные ЖК начали строить в Барнауле в 2023 году
Сейчас в краевой столице, по данным "Дом.рф", возводят 90 многоквартирных домов
29 декабря 2023, 08:15, ИА Амител
Уходящий 2023 год был непростым, но знаковым и значимым для строительной отрасли Барнаула. На рынок вышло много новых проектов, квартиры в которых расхватывали сразу после старта продаж, а стоимость квадратного метра продолжила расти. Эксперты обратили внимание, что девелоперы вернулись в центр: именно этот район в 2023-м стал самым популярным для возведения ЖК. Компании строят дома на месте частного сектора, аварийных домов, на заброшенных и разыгранных с аукциона участках. Также к числу востребованных районов, где возводят дома, относятся Гора и кварталы на Павловском тракте. Amic.ru собрал подборку крупных проектов, которые начали строить в Барнауле в 2023 году.
Квартал многоэтажек
Проект ЖК на ул. Чернышевского, 189 / Фото: "Архи Групп"
На ул. Чернышевского, 189 (пересечение ул. Партизанской и пер. Ядринцева) в начале года компания "Алгоритм" приступила к возведению ЖК "Современник". Он состоит из четырех домов: три запроектированы 16-этажными, а один – девятиэтажным. Общее количество квартир – 650.
Два корпуса строят из кирпича, еще два здания запроектированы по монолитной конструкции с отделкой кирпичом. В каждом корпусе на первых этажах предусмотрены помещения для консьержа, кладовые. Места для кондиционеров – на лоджиях и балконах. Корпуса ЖК объединены общим двором, где располагаются детские, физкультурные и игровые площадки, зоны для отдыха взрослых. Под двором предусмотрен паркинг.
Общая площадь участка под застройку – 1,36 га. Готовить квартал к застройке "Алгоритм" начал несколько лет назад: в 2020-м он выкупил несколько десятков частных домов, а в ноябре 2021-го снес их.
"Вечера" на Гоголя
Новый ЖК на улице Гоголя, 52, "Вечера", визуализация проекта / Источник: СЗ "НВ"
В начале 2023 года на ул. Гоголя, 52, застройщик "СЗ НВ" (связан с компанией "Селф") начал возводить ЖК бизнес-класса. Технология строительства дома – монолитный каркас с заполнением стен и перегородок кирпичом.
Проект будет состоять из шести блок-секций и рассчитан на 196 квартир. В 10-этажной части на верхнем этаже появятся двухуровневые квартиры площадью 198 квадратных метров. На первом этаже запроектировано 18 коммерческих помещений.
Под двором предусмотрен паркинг на 77 машино-мест. Сама придомовая территория будет изолирована от автомобилей, там появятся площадки для спорта, отдыха и игр.
Город в городе
Проект ЖК на Павловском тракте, 196а / Фото: "Домус плюс", "Мастерская Золотова"
На пересечении Павловского тракта и ул. Просторной компания "Алгоритм" в середине 2023-го начала строительство ЖК "Прайм". Он состоит из трех домов: один – 17 этажей, два – по 10. К одной из десятиэтажек пристроят двухэтажный объект общественного назначения, главный фасад которого ориентирован на Павловский тракт.
Всего в четырех домах запроектировано 818 квартир, рассчитанных на 1487 жителей. На участке ЖК размещено около 500 машино-мест. Под двором застройщик планирует сделать парковку на 116 мест. Фасады домов выполнят в сером, бежевом и светло-сером оттенках. Отделают здания фиброцементными панелями и бетонной плиткой под кирпич.
ЖК "Прайм" – это часть масштабного проекта New Terra. На 86 га земли в ближайшие годы построят 42 многоэтажки, детский сад, школу, поликлинику, парковки, оборудуют просторные зоны отдыха и дворовые пространства.
Квартал в лесу
Проект ЖК на ул. 6-й Нагорной, 15г/12 / Фото: Алексей Квасов
Микрорайон, состоящий из семи домов, начали осваивать на ул. 6-й Нагорной, 15г. Работает на площадке застройщик "Шотландия", входящий в ГК "Союз". Первый дом в проекте – это 25-этажная высотка на 163 квартиры.
На каждом этаже дома предусмотрено по восемь квартир (три – однокомнатные, три – двухкомнатные, две – "трешки"). Площадь объектов – от 40 до 104 квадратных метров. В верхней части здания расположатся квартиры повышенной комфортности: у них будут более высокие потолки и панорамное остекление.
На цокольном этаже дома запроектированы кладовые, а во входном узле первого этажа – колясочные. Во дворе планируется сделать благоустройство с использованием дерева, металла, микрорельефа, многолетних деревьев. В подземном паркинге заложено 73 машино-места.
По соседству с высоткой застройщик уже анонсировал возведение двух 16-этажных домов, проекты которых рассмотрели весной 2023 года на градсовете. Всего же на трех участках в квартале "Нагорный", которые "Союз" приобрел на торгах в январе 2023-го за 125 млн рублей, построят семь высотных домов, а также подземные и наземные парковки.
"Вышка" рядом с вышкой
Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"
В декабре 2023 года компания "Мой дом" приступила к строительству квартала на Змеиногорском тракте, 35б (недалеко от телевышки). ЖК рассчитан на пять домов по 8-9 этажей.
Здания будут минималистичными, в отделке фасадов используют штукатурку белого, серого и темно-серого цветов, а также стекло и алюминий. В ЖК предусмотрено 245 квартир, в которых, по расчетам, смогут проживать 579 человек.
В трех корпусах на первых этажах запроектированы магазин у дома, семейный ресторан, спортзал, помещение под аптеку или кафе, частный детский сад. Полуподземный паркинг рассчитан на 98 машино-мест, еще около 100 парковочных мест разместятся на площадке, которую скоро планируют присоединить к участку строительства.
Интересно, что девелопер уже начал продажи квартир. Стоимость квадратного метра в ЖК начинается от 140 тыс. рублей.
08:52:36 29-12-2023
а Южный где?
09:27:40 29-12-2023
там 10 лет назад строить начали
09:41:12 29-12-2023
Гость (09:27:40 29-12-2023) там 10 лет назад строить начали ... Ну так ведь не достроили ещё!
09:38:43 29-12-2023
Кто в городе выдаёт разрешение на постройку многоквартирных жилых домов . В самом городе ,например на потоке на Сухова посносили дома ,так и стройте на пустырях,дачи на Малахоа -Алесеева с землёй в аренде ещё при Карлине дали предписания убрать в городе эти серые сараи- дачи,так и нет. Ну понятно ,что коррупция ,но до такой степени.Что делается архитектором города. Почему бы не посоветоваться с народом или только с депутатами ,которые всегда всё "одобрям".
10:21:48 29-12-2023
гость (09:38:43 29-12-2023) Кто в городе выдаёт разрешение на постройку многоквартирных ... Ага и кто вас услышет ? Как "сверху" решат так и будет.
16:51:48 29-12-2023
гость (09:38:43 29-12-2023) Кто в городе выдаёт разрешение на постройку многоквартирных ... Щас торговцы землёй будут с вами советоваться как им больше урвать.
10:09:45 29-12-2023
показательно, ни одного дома мало- и среднеэтажной застройки.
11:17:21 29-12-2023
Всё больше и больше историческая часть нашего города теряет своё лицо и самобытность. Исчезает и лес на горе́...
00:39:14 31-12-2023
Гость (11:17:21 29-12-2023) Всё больше и больше историческая часть нашего города теряет ... не говорите, исторические гнилушки исчезают, тоска печаль прямо.
15:30:20 29-12-2023
Скоро весь лес на горе вырубят! А Поток и частный сектор в центре так и будут стоять, всех пугать!
18:08:22 29-12-2023
Людмила (15:30:20 29-12-2023) Скоро весь лес на горе вырубят! А Поток и частный сектор в ... Люся, лучше такой поток, чем то уродство, что архитекторы и застройщики пихают в Барнауле.
16:49:47 29-12-2023
Почему в других городах края не строят жк?
11:10:21 19-01-2024
Скоро жители центра завоют от нехватки садов, школ и поликлиник. Делают центр города непригодным для жизни. А старые коммуникации рассчитанные на пятиэтажки, не потянут 25 этажей. Привет из Подмосковья.