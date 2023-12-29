Сейчас в краевой столице, по данным "Дом.рф", возводят 90 многоквартирных домов

29 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. 6-й Нагорной, 15г/12 / Фото: Алексей Квасов

Уходящий 2023 год был непростым, но знаковым и значимым для строительной отрасли Барнаула. На рынок вышло много новых проектов, квартиры в которых расхватывали сразу после старта продаж, а стоимость квадратного метра продолжила расти. Эксперты обратили внимание, что девелоперы вернулись в центр: именно этот район в 2023-м стал самым популярным для возведения ЖК. Компании строят дома на месте частного сектора, аварийных домов, на заброшенных и разыгранных с аукциона участках. Также к числу востребованных районов, где возводят дома, относятся Гора и кварталы на Павловском тракте. Amic.ru собрал подборку крупных проектов, которые начали строить в Барнауле в 2023 году.

Квартал многоэтажек

Проект ЖК на ул. Чернышевского, 189 / Фото: "Архи Групп"

На ул. Чернышевского, 189 (пересечение ул. Партизанской и пер. Ядринцева) в начале года компания "Алгоритм" приступила к возведению ЖК "Современник". Он состоит из четырех домов: три запроектированы 16-этажными, а один – девятиэтажным. Общее количество квартир – 650.

Два корпуса строят из кирпича, еще два здания запроектированы по монолитной конструкции с отделкой кирпичом. В каждом корпусе на первых этажах предусмотрены помещения для консьержа, кладовые. Места для кондиционеров – на лоджиях и балконах. Корпуса ЖК объединены общим двором, где располагаются детские, физкультурные и игровые площадки, зоны для отдыха взрослых. Под двором предусмотрен паркинг.

Общая площадь участка под застройку – 1,36 га. Готовить квартал к застройке "Алгоритм" начал несколько лет назад: в 2020-м он выкупил несколько десятков частных домов, а в ноябре 2021-го снес их.

"Вечера" на Гоголя

Новый ЖК на улице Гоголя, 52, "Вечера", визуализация проекта / Источник: СЗ "НВ"

В начале 2023 года на ул. Гоголя, 52, застройщик "СЗ НВ" (связан с компанией "Селф") начал возводить ЖК бизнес-класса. Технология строительства дома – монолитный каркас с заполнением стен и перегородок кирпичом.

Проект будет состоять из шести блок-секций и рассчитан на 196 квартир. В 10-этажной части на верхнем этаже появятся двухуровневые квартиры площадью 198 квадратных метров. На первом этаже запроектировано 18 коммерческих помещений.

Под двором предусмотрен паркинг на 77 машино-мест. Сама придомовая территория будет изолирована от автомобилей, там появятся площадки для спорта, отдыха и игр.

Город в городе

Проект ЖК на Павловском тракте, 196а / Фото: "Домус плюс", "Мастерская Золотова"

На пересечении Павловского тракта и ул. Просторной компания "Алгоритм" в середине 2023-го начала строительство ЖК "Прайм". Он состоит из трех домов: один – 17 этажей, два – по 10. К одной из десятиэтажек пристроят двухэтажный объект общественного назначения, главный фасад которого ориентирован на Павловский тракт.

Всего в четырех домах запроектировано 818 квартир, рассчитанных на 1487 жителей. На участке ЖК размещено около 500 машино-мест. Под двором застройщик планирует сделать парковку на 116 мест. Фасады домов выполнят в сером, бежевом и светло-сером оттенках. Отделают здания фиброцементными панелями и бетонной плиткой под кирпич.

ЖК "Прайм" – это часть масштабного проекта New Terra. На 86 га земли в ближайшие годы построят 42 многоэтажки, детский сад, школу, поликлинику, парковки, оборудуют просторные зоны отдыха и дворовые пространства.

Квартал в лесу

Проект ЖК на ул. 6-й Нагорной, 15г/12 / Фото: Алексей Квасов

Микрорайон, состоящий из семи домов, начали осваивать на ул. 6-й Нагорной, 15г. Работает на площадке застройщик "Шотландия", входящий в ГК "Союз". Первый дом в проекте – это 25-этажная высотка на 163 квартиры.

На каждом этаже дома предусмотрено по восемь квартир (три – однокомнатные, три – двухкомнатные, две – "трешки"). Площадь объектов – от 40 до 104 квадратных метров. В верхней части здания расположатся квартиры повышенной комфортности: у них будут более высокие потолки и панорамное остекление.

На цокольном этаже дома запроектированы кладовые, а во входном узле первого этажа – колясочные. Во дворе планируется сделать благоустройство с использованием дерева, металла, микрорельефа, многолетних деревьев. В подземном паркинге заложено 73 машино-места.

По соседству с высоткой застройщик уже анонсировал возведение двух 16-этажных домов, проекты которых рассмотрели весной 2023 года на градсовете. Всего же на трех участках в квартале "Нагорный", которые "Союз" приобрел на торгах в январе 2023-го за 125 млн рублей, построят семь высотных домов, а также подземные и наземные парковки.

"Вышка" рядом с вышкой

Проект ЖК на Змеиногорском тракте, 35б / Фото: ООО "Архитектурное бюро "Салют"

В декабре 2023 года компания "Мой дом" приступила к строительству квартала на Змеиногорском тракте, 35б (недалеко от телевышки). ЖК рассчитан на пять домов по 8-9 этажей.

Здания будут минималистичными, в отделке фасадов используют штукатурку белого, серого и темно-серого цветов, а также стекло и алюминий. В ЖК предусмотрено 245 квартир, в которых, по расчетам, смогут проживать 579 человек.

В трех корпусах на первых этажах запроектированы магазин у дома, семейный ресторан, спортзал, помещение под аптеку или кафе, частный детский сад. Полуподземный паркинг рассчитан на 98 машино-мест, еще около 100 парковочных мест разместятся на площадке, которую скоро планируют присоединить к участку строительства.

Интересно, что девелопер уже начал продажи квартир. Стоимость квадратного метра в ЖК начинается от 140 тыс. рублей.