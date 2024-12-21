Эксперт назвал способ отказаться от настойчивых предложений выпить на Новый год
Алексей Решетун считает, что объяснять вред спиртного людям за столом бесполезно
21 декабря 2024, 11:59, ИА Амител
Фото: Adam Jaime / unsplash.com
Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун посоветовал россиянам воздержаться от алкоголя в новогодние праздники.
В беседе с "Российской газетой" специалист назвал спиртное ядом для организма и порекомендовал способ избежать настойчивых предложений выпить в новогоднюю ночь.
Решетун посоветовал в качестве причины отказа называть аллергию на алкоголь.
"В таких случаях люди сочувствовали и больше не предлагали выпить. Объяснять вред алкоголя людям за столом бесполезно", – отметил он.
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12:11:32 21-12-2024
При такой стоимости алкоголя вряд ли кому в голову придет предлагать выпить....
И при таком качестве этого алкоголя вряд ли ваще бухать полезно....
Вчерась пива 0.45 бутылочку выпил-такая дрянь хотя марка популярная...
18:23:48 22-12-2024
Бдыщ (12:11:32 21-12-2024) При такой стоимости алкоголя вряд ли кому в голову придет пр... Цена на спиртное имеет значение только в начале банкета. Это Россия детка.
12:32:21 21-12-2024
Ну вот. Теперь все знают этот лайфхак и никого не обманешь. Придётся говорить правду, что алкоголь яд, а не продукт питания и что не пью потому что не хочу от него когда нибудь умереть раньше срока.
15:15:39 21-12-2024
или сказать, что язва
18:40:04 21-12-2024
Все мое окружение знает, что я не пью и никогда не пристает.
22:01:42 21-12-2024
Гость (18:40:04 21-12-2024) Все мое окружение знает, что я не пью и никогда не пристает.... Нюхаете? Колитесь? ЛГБТ?
Подозрительный вы.
05:02:51 22-12-2024
Почитал комменты - как в морг сходил. Не, никто вас за ваш выбор не осуждает, живите как вам нравится. Только зачем?