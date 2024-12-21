Эксперт назвал способ отказаться от настойчивых предложений выпить на Новый год

Алексей Решетун считает, что объяснять вред спиртного людям за столом бесполезно

21 декабря 2024, 11:59, ИА Амител

Фото: Adam Jaime / unsplash.com

Судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун посоветовал россиянам воздержаться от алкоголя в новогодние праздники.

В беседе с "Российской газетой" специалист назвал спиртное ядом для организма и порекомендовал способ избежать настойчивых предложений выпить в новогоднюю ночь.

Решетун посоветовал в качестве причины отказа называть аллергию на алкоголь.