Выпила самогон. Под Новосибирском женщину осудили за сбитую насмерть семью

Погибшая девушка только окончила колледж и собиралась выйти замуж

16 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Пьяная женщина сбила маму с дочкой / Фото: "КП-Новосибирск"

Суд в Новосибирской области вынес приговор женщине, признанной виновной в смертельном ДТП. Погибли мать и дочь, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла 5 апреля 2025 года в селе Лекарственное Тогучинского района. Женщина 37 лет, сидевшая за рулем "Лады Ларгус", сбила 38-летнюю мать с 22-летней дочкой, которые переходили дорогу.

«Юля лежала мертвая посреди дороги. Машина стояла в 15 метрах от нее на обочине: вся передняя часть и лобовое стекло были разбиты. Рядом с авто лежала Леночка, в 5 метрах. Водитель сбила ее, не заметила и протащила на капоте», – рассказала бабушка погибшей девочки.

Очевидцы рассказали, что женщина-водитель вела себя вызывающе, кричала, что ей "по фигу" на погибших. С ней из машины вышла четырехлетняя девочка, которую трясло от страха. Мать при этом смеялась. Позже алкотестер показал 1,76 промилле в ее крови.

Как рассказала прокурор Надежда Ракова, перед ДТП женщина выпила с подругой пол-литра самогона, затем повезла ребенка домой. Во время движения она никого не увидела на обочине.

Погибшая Юля работала в кафе, а ее дочь Лена окончила строительный колледж, работала на сборке заказов, собиралась замуж.

Перед приговором обвиняемая перечислила семье потерпевших 200 тыс. рублей. Суд в сентябре назначил ей девять лет колонии-поселения, лишил права управления авто на три года. Также виновницу обязали выплатить 1 млн рублей компенсации и 336 тыс. на погребение. Осужденная обжаловала приговор, но областной суд оставил его без изменений.

